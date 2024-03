Ajedrecista salmantina avanza a macrorregional rumbo a Juegos CONADE

La ajedrecista salmantina Samanta Lee Martínez consigue el boleto al macrorregional rumbo a Juegos CONADE 2024 luego de conseguir en la categoría Sub 20 femenil el segundo lugar de la etapa estatal celebrada en la Unidad Deportiva Miguel Alemán Valdés de la ciudad de Celaya.

El macrorregional se llevó a cabo a lo largo de dos días con la participación de alrededor de 200 ajedrecistas de diversos municipios del estado de Guanajuato quienes en duelos de estrategias bajo sistema suizo fueron eliminándose hasta sacar los primeros lugares de la categoría Sub 20, Sub 16 y Sub 12 en ambas ramas.

De acuerdo al comité organizador del evento estatal, serán los dos primeros lugares de cada categoría quienes conformarán la delegación guanajuatense de ajedrez para representar a la entidad dentro macrorregional a celebrarse en el mes de Abril en la ciudad de Cuernavaca.

Un certamen estatal donde también estuvo a nada de clasificar a la antesala de la máxima justa nacional el ajedrecista salmantino Alfredo Sánchez dentro de la categoría Sub 20 varonil al conseguir el tercer lugar.

La delegación salmantina estuvo conformada por trece ajedrecistas salmantinos quienes estuvieron acompañados por el delegado del contingente, Gilberto Rico.

De cara al macrorregional, la jovencita salmantina estará preparándose en el club municipal de ajedrez donde contará con el apoyo de su entrenador y compañeros a efecto pueda conseguir el boleto al nacional.

Samanta Lee Martínez se encuentra debutando dentro del proceso de Juegos CONADE, anteriormente solo había participado en Juegos CONADEMS donde llegó a obtener un tercer lugar por equipos con la Escuela Normal Media Superior de Salamanca (ENMS).