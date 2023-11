Demolición del Centro SCOP preocupa a colectivo en defensa del complejo

Con sorpresa y preocupación por el silencio de las autoridades, integrantes del colectivo En Defensa del Centro SCOP, denuncian el inicio de la demolición del complejo C del conjunto de edificios que serán destruidos para dar paso al Parque del Muralismo Mexicano, en la colonia Narvarte.

Es una de las acciones con las que la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) busca el rescate y preservación de los murales de Juan O'Gorman, José Chávez Morado, Guillermo Monroy, José Gordillo, Arturo Estrada, Luis García Robledo, Rosendo Soto y Jorge Best.

“Cuando dimos a conocer la información que nos dio la SICT, en el anteproyecto se contemplaba el 90 por ciento de la demolición del inmueble, lo cual aún estaba sujeto a discusión. Pero lo que nos llama la atención es que justo la zona que dijeron que no se iba a tocar era la del auditorio, que es la que ahora se está demoliendo.

“¿De qué se trata? Nos dicen una cosa y hacen otra completamente distinta a los acuerdos de las reuniones que tuvimos con las autoridades”, dice Jesús Vega, vocero del colectivo en entrevista.

En un comunicado, la iniciativa ciudadana -conformada por expertos en distintas disciplinas, así como vecinos y familiares de los maestros muralistas- expresa su interés por la preservación y respeto de la idea original de Centro SCOP, que contempla no sólo los murales sino su integración arquitectónica. También exponen sus razones por las cuales no debió iniciarse la demolición del complejo C, que luce ya sin los murales de la parte superior, y vacío en su interior,

“El Cuerpo C tuvo afectaciones mínimas en los sismos de 1985, ninguna de sus secciones esculto-pictóricas ameritó trabajos de restauración y reconstrucción tan profundos como los de los Cuerpos A y B, los cuales lucen ya sin sus murales y en proceso de desmantelamiento estructural de la parte superior”, advierte.

Jesús Vega, asegura que no se les han entregado los nuevos dictámenes sobre las dinámicas del suelo, solicitados a la SICT, y tampoco pudieron entrar a corroborar que el edificio realmente tuviera daños graves para considerar su demolición, a pesar de que lo solicitaron en una reunión a principios de octubre con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y la SICT.

“No hay voluntad de diálogo y en la demolición queda la evidencia. No la hay con todos actores, no sólo nosotros sino con la comunidad vecinal de la Narvarte, la Postal y la Miguel Alemán, o especialistas de instituciones académicas del país y hasta internacionales”, declara el vocero.

Sobre el seguro de 800 millones de pesos que se destinaría a la construcción del parque, menciona que en diciembre de 2022, la SICT les informó que lo que había detenido las labores era que el seguro sólo se aplicaría “por pérdida total”, lo que implicaría la demolición del conjunto. El colectivo cuestiona el valor del seguro contra la pérdida de un inmueble que el pasado 16 de octubre fue declarado Monumento Artístico por decreto presidencial.