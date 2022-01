El arte la expresión más pura del alma: By Justine

Andrea Justine Encina López, reconocida en el mundo del arte como By Justine, es una talentosa venezolana dedicada a la pintura y escultura, desde donde comparte su pasión por el cinetismo e ilusión óptica, dos técnicas que la consagran como una exitosa mujer latina dedicada a las artes plásticas.

Su trabajo es muestra constante del empoderamiento que han adquirido las mujeres en casi todas las áreas del arte: “Considero que mi trabajo es una inspiración para las mujeres y para la juventud en general, pues me expresó desde el fondo de mi alma con el objetivo de que todos vean que se puede ser feliz haciendo lo que amas y al mismo tiempo, puedes vivir de ello”, resaltó la artista plástica.

En cada una de sus creaciones expresa el empoderamiento de la mujer venezolana, la fuerza de la naturaleza ante el mundo, la importancia de la estabilidad emocional, el respeto a las diferentes religiones, el amor por las figuras históricas de su país, así como el regionalismo.

By Justine cuenta con “Galería Justine”, un lugar donde expone sus piezas para que el público las adquiera. También, tiene algunas exhibiciones en “Black Tower Gallery”, una galería de Design District, en Miami, además cuenta con 3 talleres y más de 500 piezas vendidas a nivel mundial, incluido México.

La pintora y escultora es oriunda de Caracas, Venezuela. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Santa María y una maestría en finanzas en la Universidad Metropolitana.

Su amor por el arte se da durante sus viajes por Europa, especialmente en Londres, donde tuvo la oportunidad de descubrir nuevas perspectivas de cómo fusionar sus dos grandes pasiones: el arte y la ingeniería.

“El arte pop es algo que me encanta, me atrapa, me seduce; es la expresión más pura del alma. Las técnicas que utilizo son variadas, pero enfocadas en esta corriente que me permite expresarme siendo siempre yo”, manifestó.

Sus esculturas están compuestas de 7 elementos como el cobalto, la resina , el aerosil, polietileno, elastómero entre otros, que la artista denomina “Crapper”, usando las iniciales de cada uno de ellos.

Las piezas elaboradas son inspiraciones que surgen de su personalidad, los animales que le apasionan,el espacio y su Yo interno.

Entre las obras que se pueden observar se encuentran bailarinas, astronautas y monos; pero su mayor reto fue la creación de un velociraptor de 3 metros. Debido a la estructura, la dentadura, las dimensiones de esta pieza tuvo que ampliar sus talleres.

En el caso de la pintura, su estilo es el “Cinetismo”. “¡Amo el cinetismo! Descubrí que quería estudiar ingeniería, por mi habilidad geométrica, esa idea surge de encontrar los dos lados del Yin y el Yang. Necesitaba neutralizar ese ambiente de tantos colores, danzar en un mar neutral, así logré mi primera pieza cinética denominada “Océano de una ilusión”.

Otra de las técnicas que By Justine utiliza y que le ha permitido gran éxito, es “Ilusión óptica”, una forma de pintar única que ha logrado que las personas crean que se trata de una estatua o de un relieve. “Muchas personas intentan tocar el cuadro, ya que piensan que sale del cuadro. Esa ilusión óptica es un juego entre el espectador y yo, creando una interacción en el mismo espacio”, relató.

“Con todas mis creaciones logró conectar con mi paz interior. Siento una gran unión entre el universo y yo. Para mí cada pieza es una muestra de amor y paz, algo que necesita el mundo en estos tiempos. Soy una mujer que todos los días da lo mejor de sí para hacer del arte un pretexto para impulsar a todas las mujeres del mundo a crear, soñar y materializar su talento.

Les regalo unas frases que a mí me inspiran cada día: ‘Nacida en creatividad, Forjada en la estrategia, Preparada para lo siguiente’, ‘Cree-Crea-Crece´, By Justine”, finalizó.