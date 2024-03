Una fotógrafa que abre camino con su talento

En el marco del día internacional de la mujer, ayer en el Centro de las Artes de Guanajuato se inauguró la exposición fotográfica de la fotógrafa, Judith Romero, que presentó su proyecto “Sin Hijxs 20 respuestas”.

En la forma de presentar su proyecto y hablar sobre él se siente la pasión hacía su trabajo como fotógrafa, profesión que encontró luego de descubrir esa habilidad visual que la ha llevada a exponer sus fotografías en varios estados y partes del mundo.

La artista ha ido descubriendo su pasión por los colores, historias y fotografías y siente que su labor se enfoca más a la mujer ya que se siente protegida y segura para hacer su trabajo.

“El ser fotógrafa es algo que descubrí, cuando comencé a estudiar mi carrera, pero me di cuenta que tenía habilidad por lo visual, en ese momento no sabía que era la fotografía en sí, a la edad de 18 años ingresó a la Universidad y uno no sabe aún qué proyectos hacer en la vida, afortunadamente mis inquietudes me llevaron a un grupo de jóvenes que en ese momento estaban creando una revista independiente en Oaxaca “Luna Z” y a partir de ahí me identifiqué mucho con esta energía de crear imágenes, de hacer cosas, en un inicio empecé con la escritura, hacía entrevistas culturales y foto y me daba cuenta que me costaba mucho trabajo escribir, que me llamaba más la atención lo visual y fue ahí donde empecé a darme cuenta” Dice Judith Romero.

Judith es admiradora de grandes fotógrafas, como la chilena, Paz Errázuriz, la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, así como fotógrafas mujeres de Latinoamérica, de quienes ha aprendido mucho.

Mujer con mucha energía siempre está pensando que crear, que hacer en bien de las mujeres, pues ella misma rompe varios esquemas en que se trata mejor al hombre que a la mujer.

“Es muy difícil también montar una exposición individual porque normalmente el 8 M, los gobiernos nos encajonan a varias fotógrafas en una y siempre le dan más presencia a los hombres, la balanza está desigual, entonces para mi es todo un logro el hacer una exposición individual, es todo un reto, es pasar todo un recorrido para lograrlo, es mucho esfuerzo y más cuando no vivo en la ciudad de México donde todo está descentralizado, vivir en el sur el visibilizarse, que le den una exposición individual es sumamente difícil, entonces es doble trabajo, doble el ir, venir, viajar, sobre todo diversificarse y eso lo he estado logrando gracias a él apoyo de mujeres”, comentó.

La artista oaxaqueña también dio a conocer que tuvo que quitar su galería, debido al alto costo de las rentas y ahora la falta de tiempo para atenderla, fue por ello que decidió poner un estudio fotográfico en donde atiende por citas o también tiene su página www.judthromero.mx .

“Soy de la generación de las cámaras análogas a lo digital, mi primera cámara fue Canon de 35 milímetros, trabajé en un proyecto para terminar mi tesis sobre los huicholes de Jalisco, ahí empecé muy poco; antes no se podía tomar tantas fotos como ahora lo permite lo digital, me apasiona el color, de echo éste proyecto “Sin Hijxs 20 respuestas” no lo pude haber hecho en blanco y negro, tiene tanto color, tanto que mostrar, me he dedicado más a la fotografía de procesos de impresiones, sigo trabajando algunos proyectos, muy pocos, depende del proyecto.

Las cosas van cambiando, vamos a otras formas, de hecho este proyecto habla de que el concepto de que la familia está cambiando, así también ahora para las mujeres, el visibilizarnos, en estar en puestos públicos en tener cargos, en mujeres artistas, ya se está viendo que somos capaces, que somos igual que el hombre, hombre y mujer somos iguales, no es una competencia, no es quítate ahí voy yo, al contrario, es integrarnos, es verlo de una manera en donde no tenemos por qué recibir menos salario, si tenemos un cerebro que piensa, que somos mujeres apasionadas, creadoras, inteligentes, políticas, artistas, doctoras, etc., entonces, yo creo que se empieza esa apertura, tanto que ahora tenemos mujeres candidatas, de eso también nos habla de ese reflejo, de esta época que es necesario la voz de las mujeres, terminó expresando la fotógrafa Judith Romero.