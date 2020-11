Noche de música y buena vibra con Vcage

Un grupo de invitados especiales fue testigo del talento y la propuesta musical de Vcage, artista mexicano quien interactuó con ellos y les hizo saber la importancia de volver a encontrase en un escenario y compartir con su público.

El cantante presentó en un formato speak easy, su primer show unplugged presencial en un lugar con ambiente bohemio de la Colonia Roma.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Algunas de las canciones que los invitados pudieron escuchar fueron, su primer sencillo: Slam Me, el segundo sencillo Show is over, y algunos covers que han sido éxitos como Felling good, Can I be him, Castle on the Hill, Natural, Blinding lights, entre otras.

Entre cervezas y bocadillos, en el lugar se sintió un ambiente de intimidad, camaradería, amistad y mucha alegría de poder disfrutar un evento de este tipo, respetando la sana distancia y los protocolos de sanitizacion del lugar.

"La gente está ansiosa de regresar a experiencias mucho más vivenciales y salir un poco del encierro que nos ha dejado esta pandemia" afirmó Vcage.

Gossip Julieta Venegas cumple 50 años celebrando su música

Es importante resaltar que estos meses han sido tiempos muy complicados para todos, de mucho miedo, incertidumbre y sobretodo mucho encierro, pero el arte siempre es una opción para alimentar y nutrir el alma, para producir endorfinas y que la gente se sienta más liviana y menos estresada.

VCAGE es una estrella que llegó a México con su música cargada de rock pop indie y que busca conectar con la emoción y el sentimiento de la gente desde un punto mucho más profundo y auténtico.