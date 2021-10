“UNIDOS LO LOGRAMOS”

Como las hojas que se desprenden de los árboles en otoño despacio, pero con firmeza, así brotaron las palabras de los labios del arquitecto José Ricardo Ortiz Gutiérrez en el tercer informe de resultados 2018-2021, -su tercera administración-en los patios de la presidencia municipal de Irapuato, estableciendo así un record en política. La mañana era tibia, nutrida la asistencia y en el ambiente se sentía seguridad.

José Ricardo Ortiz Gutiérrez es arquitecto de profesión y vocación, no es pues de extrañar que una de sus principales preocupaciones, al llegar en el 2000 a la presidencia municipal, en el primer período, haya sido rescatar el centro histórico. La empresa parecía imposible por lo descuidado que estaba y porque el comercio ambulante había crecido sin orden ni medida. Recuerdo que hubo muchísimas protestas, inclusive conato de violencia. Ya todo eso pasó y ahora el centro histórico de Irapuato es uno de los más hermosos de México.

Otro de los grandes proyectos es la implementación del modelo de Justicia Cívica con el cual se abandona el sistema tradicional de barandilla para mediar conflictos ante un Juez Cívico por violaciones al reglamento de tránsito y maltrato animal. Dice la voz popular, siempre hay un prietito en el arroz.

La construcción de la Torre de consultorios de especialidades del Hospital General está en riesgo de cancelarse porque el Juzgado Noveno de distrito ordenó la suspensión definitiva. Afortunadamente la alcaldesa electa Lorena Alfaron García tiene interés en revisar el tema y darle seguimiento. Ricardo Ortiz Gutiérrez fue tres veces alcalde, una durante la administración de Juan Carlos Romero Hicks, otra con Miguel Márquez Márquez y la presente con Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. El actual gobernador ha ejercido en nuestro municipio mil 788 millones en obras para beneficio de los irapuatenses, incluyendo el Distribuidor Vial Cibeles y la primera etapa del Sistema Integrado de Transporte, ambas marcarán un antes y un después en Irapuato.

No puedo terminar esta entrega sin agradecer al alcalde, la confianza de participar a mi hija Elizabeth Soto Páramo como Vocal Ciudadano del Consejo Municipal de Transporte Público, y a mí, como Coordinador de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del COPLADEMI, ambos cargos honoríficos, es decir sin salario. En el informe, Ricardo Ortiz Gutiérrez recordó a su padre, cuando dijo: “Yo tenía un maestro, mi mejor maestro, y me decía: si vas a hacer las cosas, hazlas bien, si no mejor ni te metas”: “Traté de hacerlas bien. Cuando me lo encuentre, le diré, lo que ahora les expreso a ustedes: Misión cumplida”.

Felicidades, señor alcalde. Le deseo muchos éxitos, en sus nuevos proyectos. El sábado 2 de octubre se cumplieron cinco años de la inauguración del Teatro de la Ciudad y se celebró con un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, mi alma mater. Si este es el último acto público del trienio de Ricardo Ortiz Gutiérrez, qué manera tan grata y artística de terminar su gobierno: ¡con notas de inefables ocarinas que bajaron de lo alto!