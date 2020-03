TRANSPORTE PÚBLICO, HACIA LA MEJORA DEL SERVICIO. Primera Parte

Ma. Elena Vela Gallardo fue muchos años, profesora en la Escuela Secundaria Oficial (ESOI) y directora de la Escuela Primaria Vespertina Pablo Gómez. Hoy la recordé por dos motivos. Primero, me dio clases en la Escuela Normal. En esa institución, siendo alumno, formé un grupo de teatro y presentaba funciones los sábados en la tarde. Me encargaba de todo: buscar las obras, pasarlas a máquina, por supuesto ensayar, conseguir vestuario y la escenografía… con recursos propios. En varias ocasiones me dijo: -Cheque, esos actos culturales con tu grupo teatral, los debería organizar la dirección o nosotros los maestros. -Lo hago con mucho gusto maestra, le contestaba. -Lo sé bien, por eso te felicito mucho y agradezco lo que haces por tus compañeros y por tu escuela. El segundo motivo, porque solía empezar sus clases con la expresión: “Sabido es…” y nos daba una introducción al tema del día. Con esta colaboración, me permito iniciar de la misma manera. Sabido es… que el municipio de Irapuato tiene un proceso de crecimiento rápido, lo que ha provocado que las necesidades de los habitantes en materia de transporte aumenten de manera considerable, por lo que es necesario la participación de todos los sectores de la sociedad para mejorar el Servicio Público de Transporte en nuestro municipio. Cabe señalar que dicha participación debe estar normada, tanto para los prestadores del servicio, como de los usuarios, así como de las autoridades. El fundamento jurídico para todas las acciones de mejora, está en el artículo 115, fracción V, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando establece como facultad de los municipios, el intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros, cuando éstos afecten su ámbito territorial. De igual manera, el artículo 117, fracción III, inciso i) al señalar que a los ayuntamientos les compete prestar el servicio público de transporte público urbano y suburbano en ruta fija. También la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, reconoce la competencia de las autoridades municipales para participar en la elaboración y aplicación de programas del Transporte Público. Por lo tanto, las autoridades deberán tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a disfrutar de una movilidad eficiente y segura. La actual Administración Pública Municipal de Irapuato, consciente de que el Transporte es uno de los Servicios Públicos Municipales más importantes, es que busca la participación equilibrada de la autoridad, concesionarios y la población. En consecuencia, se tuvo a bien emitir un Reglamento del Consejo Municipal del Transporte Público de Irapuato con el propósito de contar con un instrumento jurídico que regule la constitución, organización y funcionamiento del Consejo Municipal. mismo que estará conformado con personas conocedoras del tema. El objetivo principal es sentar las bases y dar continuidad al proyecto del Sistema Integral del Transporte en el municipio, para tener un servicio confiable, eficiente, cómodo y seguro.

