SOBRE SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES Y ALGO MÁS…

Las administradoras de fondo para el retiro, AFORES, son Instituciones financieras privadas de México, cuyo fin es administrar los fondos de retiro y ahorro de los trabajadores afiliados al seguro social, al issste federal, trabajadores de Pemex y trabajadores del estado de México. Fueron creadas a partir de la reforma a la ley del seguro social de 1995 entrando en funcionamiento el 1 de julio de 1997, están regulados por la comisión nacional de ahorro para el retiro, CONSAR, y debidamente autorizados por la secretaria de hacienda.

Las afores por sí misma no pueden operar los recursos de los trabajadores en la bolsa mexicana de valores pues su naturaleza es ser meramente administradores, así que gestionan el dinero de los trabajadores a través de sus sociedades de inversiones especializadas, SIEFORE, los cuales invierten los recursos de los trabajadores en la bolsa mexicana de valores, con el fin de proteger el dinero contra la inflación y buscar generales un rendimiento para acrecentar el ahorro de los trabajadores, pues en base a la cantidad que se tenga, será proporcional la cuantía de su pensión.

SIEFORE GENERACIONALES

Las sociedades de inversión especializada en fondos para el retiro, SIEFORE, son fondos donde las afores invierten los recursos de los trabajadores a lo largo de su vida laboral. Estos fondos de inversión lo que hacen es invertir y diversificar esas inversiones en distintos instrumentos de inversiones tanto nacionales como extranjeros, esto con el fin de proteger el dinero del trabajador de la inflación y garantizar el poder adquisitivo de los recursos y a su vez generarle una ganancia a la que se llama rendimiento. Actualmente existen 10 siefores generacionales, los cuales, cada uno de ellos, representa un bloque de edad del trabajador y conforme va aumentando la edad del trabajador el fondo de inversión a la vez va bajando el riesgo de las inversiones e invierte de manera más conservadora.

Todas las inversiones que realizan las afores a través de las siefores están reguladas y supervisadas por la consar, y este organismo del gobierno es el que sujeta los límites mínimos y máximos de inversión de cada instrumento a las que se deben de sujetar cada una de las siefores.

MINUSVALÍA

Recordemos que el dinero que administra la afore se invierte en la bolsa mexicana de valores, diversificando ese dinero en distintos instrumentos de inversión. Las tendencias económicas son muy volátiles y cualquier evento nacional o internacional puede repercutir en determinado sector económico, ejemplo si hay instrumentos invertidos en el sector petrolero y baja el precio del petróleo todo lo referente al sector petrolero tendrá una repercusión de forma negativa y ello se ve reflejado en las utilidades de las inversiones, en lugar de tener una ganancia en ese momento tendrá una pérdida de su valor accionario, a eso se le conoce como minusvalía, ¿Es de preocuparse? Pues no, mientras no se haga efectivo el retiro del capital invertido la minusvalía no se hace afectiva, es decir si ves que tu cuenta de afore presenta perdida no te cambies de afore hasta que no vuelvas a ver una utilidad, ello significa que el mercado se ha normalizado. Cabe señalar que esas fluctuaciones en la economía son normales en esos ámbitos económicos y que a lo largo de los años hemos tenido infinidad de minusvalías, sin embargo la tendencia histórica es siempre positiva.

¿CÓMO PUEDO SABER SI TENGO AFORE Y EN CUAL ESTOY?

Si desconoces si tienes o no una afore, ten a la mano el número del seguro social y el curp, puedes verificarlo vía telefónica en el 55 13 28500 opción 2 o bien por internet en la siguiente dirección www.e-sar.com.mx.





