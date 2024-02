Si fallezco, ¿qué pasa con lo que ahorré en mi Afore?

Algunas de las dudas más recurrentes que tienen las personas es ¿qué sucedería si fallezco? ¿Quién sería el beneficiario de todo lo que ahorré en mi Afore?

Al respecto, la ley contempla quienes son los beneficiarios directos:

1. El cónyuge puede tramitar la pensión por viudez o en caso de no tener derecho cobrar los recursos de la cuenta individual.

2. Los hijos pueden promover su derecho a una pensión, siempre y cuando se sujeten a estos supuestos: 0 a 16 años lo tiene que promover el que ejerza la patria potestad, a partir de los 16 hasta los 25 años se puede ejercer el derecho, siempre y cuando el hijo esté estudiando en un sistema educativo avalado por el Estado.

3. Padres. Si el asegurado no tiene ni cónyuge ni hijo, el derecho recae a los padres. Para que puedan ejercer ese derecho deben de comprobar vía juicio de jurisdicción voluntaria la convivencia y dependencia con el asegurado.

4. Beneficiarios sustitutos. Si el asegurado no tiene cónyuge, hijos y padres, los familiares más cercanos pueden ejercer la entrega de los recursos que tenga en la Afore, a través de un juicio que se interpone ante la junta federal de conciliación y arbitraje. Es importante aclarar que aun y cuando el asegurado pusiera en su Afore a un beneficiario sustituto y éste no fuese ni el cónyuge ni los hijos o padres, de igual forma deberá presentar la demanda; además, si el asegurado murió intestado, se promueve previamente ante una autoridad civil un juicio para nombrar a un albacea que represente a todos los interesados.



¿Cómo puedo retirar el dinero de mi Afore?



La ley contempla sólo dos maneras de sacar dinero de tu Afore: uno es por concepto de gastos de matrimonio y la otra por ayuda por desempleo. Recuerda que el fin y destino del dinero de tu cuenta individual es poder solventar el costo de tu renta vitalicia para tu vejez.



Trabajé en el extranjero. ¿Tengo posibilidades de portar lo que trabajé en el extranjero a México o viceversa?



México cuenta con dos convenios internacionales en materia de seguridad social que permiten reconocer las cotizaciones a terceros internacionales y con ello la posibilidad de portar su derecho entre un país a otro. Los países con los que se tiene dicho convenio son España y Canadá.



¿Qué es la portabilidad de derechos?



Es el derecho que tiene un trabajador de poder trasladar y juntar el tiempo y recursos cotizados entre distintos institutos o dependencias.



¿Cuál Afore es la mejor?



Todas las Afores cumplen una misma función, que es administrar los recursos de la cuenta individual. Asimismo, todas son reguladas por la Consar y se ajustan a la normativa que establece la Ley del SAR y la Ley del Seguro Social. Te puedo recomendar que la Afore en la que te encuentres tenga oficinas en la ciudad donde radicas, que sus agentes tengan una debida capacitación para resolver tus dudas con información real y sustentada.

