SOBRE SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES Y ALGO MÁS…

Esta reforma es totalmente nefasta en lo que respecta a la pensión por edad e incluso invalidez, pues castiga enormemente al trabajador, privándolo de una pensión con ingresos similares de cuando laboraba o aún más que le permita vivir de manera digna y sin preocupaciones.

MÁS SEMANAS Y UNA PENSIÓN MEDIOCRE.

Más allá del aumento del número de semanas que debe tener cotizado el trabajador para tener derecho a una pensión, y que creció en un 100%, incluso con la recientes reformas aprobadas, pues paso de 500 a 1000 semanas, y de la premisa con la que el gobierno vendió esta reforma a la sociedad, como un modelo innovador que resolvería el problema de las pensiones en nuestro país, el problema principal, y que es de raíz, es la baja tasa contributiva que se tiene para recaudar recursos para la pensión del trabajador, pues son insuficientes para que se pueda generar recursos necesarios para financiar una pensión decente.

Aun los trabajadores con salarios más elevados, tienen la incapacidad, en su mayoría, de juntar recursos suficientes para financiar una pensión por arriba de la mínima garantizada, aun y cuando laboren más de los 20 años que exige la ley como mínimo. Es preocupante que la gran mayoría de todos los trabajadores que actualmente cotizan bajo esta nueva ley, aun ni trabajando 40 años de manera continua e ininterrumpida podrá juntar los recursos necesarios para financiar una pensión mínima, es por eso que se dice que la tasa de remplazo que tiene México en sus sistema de pensión es del 30%, es decir que el trabajador percibirá de pensión el 30% de lo que actualmente gana.

SE QUITA EL DERECHO A TENER UNA DOBLE PENSIÓN.

El pago de las pensiones y jubilaciones es la principal carga que tiene el gobierno dentro de su presupuesto cada año, aunado a un mal manejo y administración de los recursos dio como resultado un boquete económico en las pensiones que el gobierno no pudo subsanar, dando origen a la reforma de la ley. Con esta reforma nace la figura de la portabilidad de derechos y con ello el trabajador solo podrá gozar de una pensión. Tomemos como ejemplo un maestro que da clases en una escuela pública federal y en sus ratos libres en una escuela particular, genera dos prestaciones, por lado del gobierno federal y otro por el ramo particular, en este ejemplo, el trabajador podrá tener acceso a dos pensiones pues cotizo ante dos instituciones distintas cada una con un reglamento y ley independiente para la pensión o jubilación.

Actualmente no, con la figura de la portabilidad de derechos se eliminó la posibilidad que un trabajador que cotiza bajo las nueva reforma pueda tener dos pensiones de instituciones distintas pues el tiempo que cotizo en ambas instituciones se concentra en un solo derecho, esta portabilidad es el punto medular de la pensión universal que actualmente está promoviendo el gobierno, de mudar todos y cada uno de sus modelos de jubilaciones públicas a un solo modelo privado de pensiona, el de las afores.

DESIGUALDAD EN COTIZACIÓN.

Una de las cosas que promovía este nuevo modelo de pensión, era la igualdad de cotización de todos los trabajadores, cosa que actualmente no se está llevando acabo. Mientras los trabajadores que cotizan al seguro social están, en su mayoría condenados a una pensión miserable por su sistema contributivo, los trabajadores que cotizan al estado tienen una tasa contributiva más elevada y subsidiada por el gobierno, además mientras que para un trabajador ordinario la pensión mínima garantizada está sujeta a un tabulador que mide edad, semanas cotizadas y salario promedio, para un trabajador de gobierno su pensión mínima equivale a dos salarios mínimos.

También difiere la manera como el gobierno estimula el ahorro complementario para vejez, mientras que para sus trabajadores de gobierno tiene esquemas de ahorro solidario, en donde el gobierno subsidia este tipo de ahorro, por parte de los trabajadores que cotizan en el imss no existe ningún programa de estímulo por parte del gobierno. Quiere decir que aun en este sistema universal empiezan a existir sistemas de contribuciones distintas, que tendrá como consecuencia una desigualdad en las pensiones.

