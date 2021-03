SOBRE SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES Y ALGO MÁS…

Preguntas





He trabado por más de 5 años y nunca he recibido un estado de cuenta de afore ni se en cual estoy inscrito. En este caso lo más probable es que no tengas una afore que administre tus ahorros y que te asignaran una de manera provisional, en lo que tú eliges una, a este proceso se le conoce como cuentas asignadas.

Actualmente existen un total de 10 millones de cuentas asignadas es decir el 10% del total de las cuentas que manejan todo el sistema no han elegido afore. Para saber si estas registrado de manera formal a una puedes verifícalo vía telefónica al número 55 13285000 o en la página www.e-sar.com.mx, si no tuvieras afore elige una al momento que lo hagas podrás visualizar todo lo que llevas ahorrado y se actualizara tu información en infonavit e incluso podrás verificar tu puntaje para el crédito de tu vivienda.

RECURSOS DE CUENTA INDIVIDUAL DE UN PENSIONADO

Seguido me preguntan qué pasa con los recursos de la afore una vez que se pensiona, o bien que pasa con los recursos de la Afore si sigue llegado estados de cuenta ¿se puede recuperar esos recursos?

1. Si eres trabajador pensionado por ley 73 tienes derecho a recuperar las siguientes subcuentas: Sar 92-97 tanto imss como infonavit, Retiro 97, Vivienda 97.

2. Si eres trabajador que se pensiona por ley 73 el gobierno tiene derecho a absorber las siguientes subcuentas: Cesantía y vejez y Cuota social.

3. Si eres trabajador que se pensiona por ley 73 tienes recursos en alguno de las subcuentas mencionado en el punto uno ese dinero la puedes recuperar directamente en la afore como un trámite de retiro totales, sin que tenga ninguna implicación la cuantía de la pensión o el derecho al mismo.

4. en caso de no tener derecho a una pensión y te entregue en pensiones un documento de negativa de pensión tienes dos opciones:

A) NO hacer efectivo el documento notificado e intentar cubrir el o los requisitos que le falta para tener derecho a la pensión

B) Hacer efectico la negativa de pensión y cobrar el 100% de lo que marque la cuenta y todos los sub ramos, salvo el Sar 92-97 que se puede disponer de ese recurso hasta los 65 años, esto solo aplica en negativas de pensión.

5. Si eres un trabajador pensionado ley 73 y te pensionaste antes del 92 lo más probable es que no cuentes con recursos por recuperar pues anteriormente no se ahorraba recursos de manera individual, era una cuenta mancomunada manejada y administrada por el gobierno. Donde si pudieras tener un remanente es en infonavit.

6. Si eres un trabajador pensionado por ley 97, solo tendrías derecho a recuperar los recursos de la sub cuenta Sar, el resto de los recursos incluido infonavit pasan a financiar la pensión del trabajador.

¿QUÉ PASA SI ME DESPIDEN Y QUIERO SEGUIR MANTENIENDO MI SEGURO SOCIAL Y CUANTO TIEMPO DE GRACIA TENGO?

Si dejas de estar cotizando en el régimen obligatorio, tiene el derecho, si así lo desea, de seguir cotizando de manera voluntaria para su pensión, a través de la modalidad 40, siempre y cuando tenga un mínimo de 52 semanas cotizadas dentro de los últimos 5 años, tienes de plazo 5 años para contratar esa modalidad a partir de la fecha de tu baja. Si quieres seguir disfrutando de los servicios de salud que brinda el Imss entonces contrata la modalidad 33, seguro para la familia, si lo contratas dentro del año que causaste baja entras sin ninguna restricción médica, si lo haces de manera posterior tendrás restricciones medicas los primeros años. Recuerda si te dan de baja y estuviste asegurado mínimo 2 meses de manera ininterrumpida, puedes seguir usando el servicio médico 56 días más.





