SOBRE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y ALGO MÁS…

Derechos del Pensionado

¿PUEDE UN PENSIONADO SEGUIR TRABAJANDO CON SEGURO SOCIAL?

Si se pensiono bajo la ley 73 si puede seguir trabajando con seguro social siempre y cuando reúna dos requisitos: primero que deje pasar un mínimo de 6 meses de la fecha de su resolución de pensión y segundo que el su alta patronal sea.

con un registro patronal distinto al último que cotizo. Si la pensión es derivada de una invalidez, debe realizar una actividad distinta de la que realizaba al momento de la invalidez.

Con ley 97 no, al momento de reingresar al régimen obligatorio se suspenda la pensión.

Si un trabajador sigue cotizando con seguro social ya estando pensionado, bajo la ley 73, tiene el derecho de disponer del 100% de que ahorre en su cuenta individual cada aniversario de su pensión.

¿CÓMO ESTÁ CONFORMADO LA CUENTA INDIVIDUAL DE UN TRABAJADOR?

Está compuesta pues varios sub ramos, está el sub ramo del SAR que son aportaciones que realizaba el patrón para complementar el retiro del trabajador. El SAR tuvo una vigencia de mayo del 92 a junio del 97, aquellas personas que cotizaron dentro de esos periodos los recursos aportados se integraron bajo ese ramo a la cuenta individual del trabajador.

Sub ramo de vivienda se divide en dos periodos, el primero comprendido por el mismo periodo del SAR y el segundo lo cotizado del 1ro de julio del 97 a la fecha. Sub ramo de RCV, retiro cesantía y vejez es que común mente se conoce como dinero de la afore, esta sub rama está compuesto por tres conceptos el ramo de retiro, la rama de cesantía y vejez y la rama de la cuota social y por ultimo esta la sub rama de aportaciones voluntarias que son las aportaciones que realiza el trabajador o su patrón de manera voluntaria y adicionales.

¿QUÉ RECURSOS SE LE REGRESAN A UN TRABAJADOR CUANDO SE PENSIONA?

Para los trabajadores del régimen 97, el fin y destino de los recursos de la cuenta individual que administra la afore es solventar el monto constitutivo del seguro de renta vitalicia, así mismo para los trabajadores de régimen 73 en los artículos transitorios de la ley del 97 viene el origen y destino de los recursos de la afore el cual señala que el trabajador tiene derecho a percibir los recursos provenientes del ramo de sar, retiro 97 y vivienda. Los ramos de cesantía, vejez y cuota social son absorbidos por el gobierno federal.

¿QUÉ PASA CON LOS RECURSOS DE INFONAVIT SI NO HAGO USO DE MI CRÉDITO?

Cuando un trabajador se pensiona bajo el régimen 73 estos recursos se le devuelven al trabajador pensionado. Cuando se pensiona bajo el régimen 97 estos recursos se suman a los recursos de retiro cesantía y vejez para incrementar el monto de la pensión.

