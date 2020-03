SOBRE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES Y ALGO MÁS…

Pandemia

Sin duda estamos viviendo un parte aguas que será recordado por muchísimas generaciones futuras, el miedo y el caos es el principal protagonista, no solo entre las personas que dejan fluir ese modo instintivo de supervivencia también en el ámbito de los mercados financieros se ve la resaca de la incertidumbre de una pandemia que ha paralizado naciones enteras…

¿Por qué la pandemia afecta a los mercados financieros?

El mercado financiero toma decisiones en base a posibles escenarios futuros esta pandemia al ser una mutación nueva creo una gran incertidumbre, la cual tuvo como consecuencia que los índices bursátiles de prácticamente todo el mundo cayeran a los puntos más bajo. Esta baja en los índices se derivó a la migración de capital de un mercado a otro en tiempo real, pues los inversionistas buscaban un mercado más seguro para su capital y eso genero un efecto domino.

La pandemia también ha ocasionado el cierre de fronteras comerciales y el cierre temporal de fábricas generando una parálisis en la producción y la exportación.

Actualmente los países más afectados están sumido en una cuarentena sin medios productivos y comerciales. A esto hay que sumarle que el cierre de fábricas y medios productivos trajo como consecuencia una baja en el consumo de petróleo, los países productores de petróleo no quisieron disminuir su carga de producción, al existir una sobre producción y nulo consumo trae una caída de precios y las economías que dependen en gran medida de ese tipo de productos, como México, son los más afectados. Si bien es verdad que México cuenta con un seguro contra la variación del precio de petróleo, ese seguro solo lo protegerá contra una variación a corto plazo o un determinado número de barriles. Actualmente a México le cuesta más extraer y producir el crudo que en lo que lo está vendiendo en el mercado, de seguir esa tendencia la falta de consumo de petróleo generara que el costo de producción y almacenamiento sea superior a lo que se vende en el mercado internacional.

El mercado interno

Países como Francia y Estados Unidos se preparan para una recesión económica, que parece inminente, la solución estimular el mercado interno de consumo, Francia por ejemplo absorberá la carga financiera de las deudas de empresas, pago de servicio e incluso el pago de renta de las personas, estados unidos devolverá impuestos a los ciudadanos y bajo la tasa de interés prácticamente a 0% con el fin de incentivar el consumo interno de su economía.

Desafortunadamente México no cuenta con los recursos financieros para absorber una carga como la de Francia, la mayoría de los mexicanos trabaja en la informalidad y vive del comercio. Por ello es fundamental tomar un papel responsable no solo en las medidas preventivas para no contagiar o ser contagiado también como sociedad no permitamos que el mercado interno colapse.

Los mercados financieros con el tiempo se recuperaran, quizás este es el reset financiero que se esperaba para restructurar la economía global. Reitero la importancia de cuidar la economía interna, no dejar que se apague. En México dos terceras partes de la población económicamente activa no tienen un salario garantizado y necesita de ese reactor económico para poder vivir y lo más importante para que siga girando el engranaje económico, de otro modo se caería en una recesión que eso nos afectaría a todos.

