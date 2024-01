SOBRE SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES Y ALGO MÁS…

Lo que deben saber los Millennials sobre Afores y pensiones





Los Millenials son jóvenes nacidos entre 1980 y 2000 y representan el 39% de la población actual de nuestro país.

Dentro del sistema de pensión, el 56% de las cuentas administradas por las Afores se encuentran bajo el esquema de la nueva Ley 97 y la mayoría de la generación Millennial cotiza bajo ese esquema.

Bajo ese esquema de pensión, el trabajador debe cotizar un mínimo de mil semanas, además debe que de contar con el dinero suficiente en su cuenta individual para poder financiar el costo de su pensión ahora llamada renta vitalicia.



El Millennial y la vejez



Se realizó una encuesta electrónica a trabajadores de 18 a 35 años, de varias zonas del país y los resultados fueron los siguientes.

Al preguntar que si ven su vejez como una prioridad, la mayoría de los trabajadores más jóvenes respondieron que no y solo los trabajadores de más edad o con familia respondió de manera afirmativa.

Al preguntar que si ven su vejez como parte de su patrimonio, sólo el 30% contesto de manera afirmativa. El 90% de los encuestados ve más como prioridad ahorrar para unas vacaciones que ahorrar desde ahora para su vejez.

El 80% de los encuestados coincidió en orden de importancia primero adquirir un vehículo, después una vivienda y por último ahorrar para su vejez.



Millennials y Afores



8 de cada 10 encuestado saben qué es un Afore o han escuchado hablar de ellas.

7 de cada 10 no saben el significado de las siglas Afore. 8 de cada 10 encuestados desconoce cómo opera una Afore y desconoce en que invierten su dinero.

El 100% de los encuestados desconoce cuánto deben de ahorrar en su Afore para tener una pensión mayor al salario mínimo.



Millennials y ahorro para el retiro



El 70% de los encuestados manifiesta desconfiar de las Afores, el 90% de los encuestados estarían dispuestos ahorrar con un método de redondeo en tiendas comerciales y de conveniencia. El 90% de los trabajadores que ya laboran nunca han realizado una aportación voluntaria y solo el 10% lo han realizado porque su patrón los obliga a realizarlo como una aportación complementaria para su retiro.

Solo el 5% de los encuestados tiene un plan complementario para su vejez, el resto manifestó no conocer algún mecanismo alterno de ahorro para complementar su vejez, tales como un Plan Personal de Retiro (PPR).

El 5% de los encuestados conocen los incentivos fiscales que ofrece la ley en ahorrar para su vejez y hacen uso de ellas, presentando su declaración anual de manera voluntaria.



Conclusiones



Hace falta en el país una cultura financiera y fiscal mucho más sólida, impartida en todos los niveles educativos. Está por demás decir que los esfuerzos que ha hecho el gobierno han sido casi nulos o mal implementados.

El gobierno necesita crear una conciencia financiera, con un sistema transparente, amigable al trabajador que defienda realmente los intereses sociales y no de las Afores y que brinde al trabajador credibilidad y confianza.

Aumentar el incentivo fiscal al trabajador y empresas para la creación de planes complementarios para el retiro.

Puedes consultar la guía de cómo pensionarte y otros temas de seguridad social en mi página de Facebook.



Analista y consultor sobre Afores y pensiones

@gyairapuato

http://grupoaseguradorgya.com

sobrepensiones@gmail.com