LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA. (Primera parte)

No me gustaría que terminara el año 2021 -Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México- sin comentar ese hecho histórico. Al momento recordé las palabras de Joel Hernández Santiago en su colaboración De los usos y abusos de la Historia: “En nuestro pasado los héroes nacionales no son almas purísimas. Son ante todo seres humanos con cualidades y defectos”. Veamos.

ANASTASIO BUSTAMANTE. Nacido en Jiquilpan, Michoacán en 1780, falleció en San Miguel de Allende, Guanajuato en 1853. A instancias de Iturbide, el 19 de marzo de 1821, proclamó en la Hacienda de Pantoja la separación de México respecto a España. En 1830 fue, -y dos veces más- presidente de la República. En 1833 fue desterrado como parte de un plan para la pacificación del país.

LUIS CORTAZAR Y RÁBAGO. Nació en ciudad de México, hijo de Pedro Cortazar, un rico agricultor y de su esposa, la condesa de Rábago, dueños de la Hacienda de la Zanja, Guanajuato, hoy Victoria de Cortazar. Anastasio Bustamante y Luis Cortazar apoyaron el Plan de Iguala, con el que se proclamó la Independencia. Rodolfo Mendoza Villagómez, cronista de Cortazar, afirmó en entrevista que tuvo con El Sol del Bajío que uno de los actos principales de ambos fue descolgar los cráneos de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez que permanecieron en jaulas de hierro en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas durante más de 10 años.

MARÍA “LA GÜERA” RODRÍGUEZ. (1778.1850). Nace en la ciudad de México. Fue hija de Antonio Rodríguez de Velasco y María Ignacia Osorio Barba y Bello Pereyra. Su paso por la sociedad colonial, está ligada al mito y la leyenda. Sin embargo, don Antonio de Valle Arizpe hizo una magnífica descripción de ella en un libro titulado así “La Güera Rodríguez”.

LEONA VICARIO. Nació en la capital de la Nueva España, hoy ciudad de México. Siendo niña perdió a su madre. Durante la Guerra de Independencia Leona se convirtió en informante de los insurgentes, a quienes apoyó con parte de sus bienes. Contrajo matrimonio con el licenciado Andrés Quintana Roo. Fue declarada Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria el 25 de agosto de 1842.

AGUSTÍN DE ITURBIDE. (1783-1824) Agustín Cosme Damián, hijo de don José Joaquín de Iturbide y de doña María Josefa de Arámburu, nació en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. Se ocupa desde muy joven, en la administración de las fincas de su familia. Pero el muchacho era ambicioso y pronto aprende cómo adquirir fama y poder. El escritor Roberto Blanco Moheno afirmó categórico: “Después de Calleja el sanguinario, ningún soldado realista regó tanta sangre mexicana, y con tanta saña, como Iturbide”.

VICENTE RAMÓN GUERRERO SALDAÑA. (1782-1831). Inició su carrera militar por invitación de Morelos. A la muerte de éste, Guerrero mantuvo los ideales de Independencia en el sur del país. El realista Agustín de Iturbide al no poder vencerlo por medio de las armas, lo invitó a unirse proclamando el Plan de Iguala. En 1833 fue declarado Benemérito de la Patria y en 1849 fue creado en su honor el Estado de Guerrero.