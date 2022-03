FELICIDADES, MUJERES DE LETRAS (SEGUNDA PARTE)

En esta segunda entrega, he seleccionado otras seis mujeres de letras para reconocer su labor literaria. ELIZABETH FRANCK nacida en Tepotzotlán, estado de México es escritora, poeta, pintora y licenciada en Comunicación. Tiene publicados cuatro libros y ha participado en más de treinta antologías. Editorial Hispana la reconoce como una de las 100 mejores escritoras de Iberoamérica y el Caribe. De su poema Monarca para Eugenio, transcribo: “El dolor ha cambiado de ropaje: tras la temporada de lluvias se ha vestido de aire: me revoloteó el cabello, acarició mi mejilla y se elevó como un ángel. Me ha dejado como recuerdo la suave pluma de un ave, la sonrisa de una diosa y las intrépidas alas/ de monarca mariposa”.

DOLORES CHANG, originaria de Cuba, es licenciada en Cultura Física y docente jubilada. Reside actualmente en Miami, Florida. Amante de las letras desde temprana edad. Es autodidacta sin embargo ha participado en las siguientes antologías: Te amo, Cuba poética, Mi madre es una rosa, Mi padre es un clavel. Es parte de la generación Literaria de la Diáspora.

ALMA DELIA CUEVAS CABRERA. Poeta, pintora, escritora y promotora cultural. Licenciada en Geografía. Su pasión en los últimos años es seguir trabajando en el Proyecto: “Ni una lengua más extinta, ni un universo perdido”. Compiladora de los libros bilingües: otomí, náhuatl, mazahua, purépecha y maya con español. Fue nombrada “Mujer del Año 2022”.

DENYS JUÁREZ LAINA. Apasionada de la poesía y del teatro, amante del vino, las letras, los libros y la libertad. Escritora independiente, ha publicado un poemario titulado El Jardín Literario y algunos guiones de teatro. Cuenta con muchos proyectos y sueños por realizar. De su poema Creador tomo los siguientes versos: “Creador de ríos, Valles y meteoros, ¿Por qué no hemos comprendido? Que sólo amándonos sin condición, Podremos salir de esta cárcel de ilusión, Que a todos Parece haber enloquecido”.

VIRGINIA LÓPEZ LÓPEZ. Participante en eventos municipales, ha publicado su poesía en periódicos y en el Colectivo Aradia de Michoacán. Participante en el Tercer Encuentro Internacional de Poesía de Tlaxcala. De su poema titulado Aspiro a ser, selecciono los siguientes versos “No aspiro a ser maíz porque soy espiga no aspiro a ser flor porque soy semilla no aspiro a ser pájaro porque soy nido ¿A qué suelo aspirar? aspiro a ser línea que traza la pluma al escribir tu prosa y rima, aspiro desde el fondo de mi alma a ser tu musa, mi amado poeta de lengua vivaz”.!

MARINA MAR DOMÍNGUEZ SILVERIO. Nació en Veracruz; trabaja en Compañía de Teatro La Malinche. Es actriz y escritora. De su poema No me llames Muñequita, transcribo: “No me llames muñequita, con ese tono banal, no soy de trapo, no soy de plástico, no fui hecha para conmigo jugar Soy mujer, no muñeca soy de carne y hueso, se me dio talentos, virtudes y defectos tengo un corazón para amar a quien me ame me respete y me dé mi lugar”.

