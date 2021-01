CORONAVIRUS Y LAS NUEVAS CEPAS

Mi dilecto amigo y compañero de estudios, abogado y notario público Mario Zavala Pérez, el 12 de enero del presente año me reenvió WhatsApp en donde se informa que el Premio Nobel de Medicina 2018.

Doctor Tasuku Honjo, “causó sensación en los medios al decir que el Coronavirus no es natural. Si fuera natural, no habría afectado a todo el mundo así. Porque, dependiendo de la naturaleza, la temperatura es distinta en diferentes países. Si fuera natural, solo habría afectado a países con la misma temperatura que en China”. “Basado en todo mi conocimiento e investigación hasta la fecha, puedo decir esto con el 100 % de confianza de que el Coronavirus no es natural. No vino de los murciélagos. China lo hizo. Si lo que digo hoy resulta ser falso ahora o incluso después de mi muerte, el gobierno puede retirar mi Premio Nobel, pero China está mintiendo y esta verdad algún día se revelará a todos”.

Recuerdo que este tema ya se había aclarado en los medios, pero me pareció interesante retomarlo En efecto, las afirmaciones que se le atribuyeron al doctor Honjo son mentiras. El ganador del Premio Nobel emitió un comunicado publicado por la Universidad de Kioto, Japón, en el que precisó: “Me entristece enormemente que mi nombre y el de la Universidad de Kioto se hayan utilizado para difundir acusaciones falsas y desinformación”. Honjo agregó: “En esta etapa, cuando se necesita toda nuestra energía para tratar a los enfermos, evitar una mayor preparación de la tristeza y planificar un nuevo comienzo, la difusión de informaciones sin fundamento sobre los orígenes de la enfermedad distrae peligrosamente”.

Por mi parte, considero importante el intercambio de ideas y, sobre todo, el debate plural, pero es necesario tener respeto y cuidado al máximo de la información, pues hay muchas fakenews, (noticias falsas). Los estudios científicos señalan que el virus se originó a través de procesos naturales, y no fue diseñado en forma artificial.

El chequeo de esta noticia fue sugerido a través de Facebook y fue verificado en abril y julio de 2020. Lo que sí es preocupante es la mutación del virus que se ha manifestado en el Reino Unido y Sudáfrica e inclusive se ha confirmado un caso en México. Afortunadamente las nuevas variantes según los expertos, se trasmiten más rápido, pero son menos agresivas.

¿Qué se puede hacer para protegerse? Básicamente las mismas recomendaciones: lavarse las manos, usar cubrebocas y guardar la sana distancia porque tienen los mismos medios de trasmisión: a través de gotitas de saliva y secreciones nasofaringeas que expelemos al hablar, toser y estornudar y que podemos dejar en superficies.

Por lo tanto, estamos en la etapa de riesgo máximo, más peligrosa y crítica, sobre todo, las entidades en rojo, como Guanajuato. Como ciudadanos responsables debemos cuidarnos y proteger a nuestras familias, amigos y sociedad en general. Las buenas noticias son las vacunas. Primero deben autorizarse y después recomendar su uso gratuitas y universales. Las vacunas actuarán sobre el sistema inmunológico para que esté en condiciones de combatir el virus si nos vemos expuesto al mismo.