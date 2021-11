El miércoles 3 de noviembre del presente año se inauguró el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, para el despacho de la función conciliatoria entre trabajadores y patrones, así como las demás facultades que le otorgan las leyes, iniciándose así en nuestra entidad el Nuevo Sistema de Justicia Laboral. Rafael de Pina en su Diccionario de Derecho dice: “Conciliación es un acuerdo celebrado entre quienes se encuentran ante un conflicto de intereses, con objeto de evitar un juicio o poner rápido fin a uno ya incoado (sin correr todos los trámites que, en otro caso, serían precisos para concluirlo)”.

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, especializado e imparcial, con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Los tribunales laborales estarán a cargo del Poder Judicial y los centros de conciliación de la Secretaría de Gobierno. La sede del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato está en León, Guanajuato y contará con las delegaciones regionales necesarias para el cumplimiento de su objetivo, por ahora son cuatro y están ubicadas en Guanajuato, Irapuato, Celaya y León, atenderán los problemas laborales de los 46 municipios.

La Delegación Regional Irapuato, comprende los municipios de Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Salamanca y Valle de Santiago.

La operación del Centro se regirá por los principios de certeza, independencia, igualdad, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y voluntariedad. En relación con los asuntos que se encuentran en trámite ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como los aspectos conciliatorios de los mismos, serán terminados por ellos mismos, considerando las disposiciones vigentes al momento de su inicio.

El Centro no admitirá a trámite, solicitudes respecto de procedimientos que se están sustanciando ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Uno de los objetivos más importantes del Centro es resolver los conflictos obrero patronales en forma ágil y por medio de la conciliación, que no tarden ya cinco años o más en resolverse, pues justicia que no es expedita no es justicia, por eso es obligatorio asistir a una audiencia de conciliación.

El nuevo modelo de justicia laboral buscará ser empático con ambas partes, la patronal y el obrero para tener acuerdos justos. No es correcto abusar del trabajador, pero tampoco desplumar al empresario, sobre todo si es a consecuencia de las mentiras del trabajador o sus asesores.

El distinguido maestro Alberto Trueba Urbina decía que el Derecho es un típico derecho de clase y de lucha, pero el artículo 2 de la Ley laboral vigente establece que “las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social…” Bienvenido el Centro Estatal de Conciliación Laboral del Estado sin duda coadyuvará más a la paz laboral, condición indispensable para mayor inversión y productividad en nuestra entidad.