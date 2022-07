ALUMNO AGREDIDO POR SER INDÍGENA Y HABLAR OTOMÍ

La escritora Alma Delia Cuevas Cabrera viene trabajando un proyecto titulado “Ni una lengua más extinta, ni un universo perdido”. Lo inició en 2018, con el libro “Voces que no se apagan”. Español-Otomí. “Ecos Ancestrales” Español-Nahuatl “En Alas de la Palabra”. Español-Mazahua “Alucinaciones en el Lago”. Español- Purépecha y otros más, realizados con la colaboración de poetas de México y países de habla hispana, todo con el objetivo cultural y amoroso de conservar y divulgar las lenguas originarias de México. En nuestro país se hablan 68 lenguas indígenas, 64 de ellas se encuentran en riesgo de desaparecer, según el instituto Nacional de lengua Indígenas (INALI) por diversas causas como la omisión de enseñar y transmitir la lengua de sus descendientes, la discriminación y la marginación hacia las personas de habla distinta y sobre todo por establecer un solo idioma en el país.





El pasado 6 de junio, dos adolescentes realizando labores de limpieza en un salón de la escuela telesecundaria Josefa Vergara ubicada en la colonia El Salitre del municipio de Querétaro, muy cerca de la zona metropolitana, rociaron con alcohol la butaca de Juanito y lo obligaron a sentarse a fuerzas prendiéndole fuego con un encendedor, causándole graves quemaduras en sus glúteos, espalda y brazos. La verdad es que Juanito sufría de bullying por ser indígena y hablar su lengua materna, otomí. Sus hermanas, sus padres y toda su familia están inconsolables, dicen: “Qué delitos cometimos nosotros por ser indígenas? Yo creo que ser indígena no es ningún delito, porque los derechos que tiene uno, los tenemos todos”. Tienen razón. Juanito ha sido intervenido quirúrgicamente cuatro veces y parece ser que ya está fuera de peligro. En relación con la responsabilidad de la directora de la escuela y la profesora de grupo, la primera tenia incapacidad por enfermedad y la titular del grupo tendrá que enfrentar los delitos -si los hay- por omisión y discriminación. Los abogados del menor afirmaron que están recopilando pruebas para incorporarlas a la investigación. Sin duda es muy lamentable suceso. Yo me permito aconsejar a mis compañeras maestras y maestros que tengan mucho cuidado con los alumnos en días previos a la suspensión de clases, sobre todo cuando van a iniciarse las vacaciones, ya que en esos momentos se relaja la disciplina y es cuando suelen suceder ese tipo de casos. Sobre todo, les recuerdo que tengan a la mano los protocolo que debemos aplicar para que los problemas no sean mayores. Por otro lado, que el esfuerzo que realizan escritores como Alma Delia Cuevas Cabrera, Odilio López Ramírez, Diana Condes, Mario Cruz Palomino, José Luis Solís Ramírez, Susana Argueta y muchos otros más para conservar y difundir las lenguas originarias de México no se frustren por hechos como los hoy relatados en este artículo periodístico pues en esencia la lengua es el medio por el cual las personas expresan sus valores, historia y filosofía de la vida a fin de relacionarse con sus semejantes.

ezequielsotomar@outlook.com