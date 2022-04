“Mi conturbado espíritu se regocija con la visión de un porvenir en que no habrá un solo hombre que diga: tengo hambre, en que no habrá quien diga: No sé leer, en que en la Tierra no se oiga más el chirrido de cadenas y cerrojos.” Ricardo Flores Magón.

Por iniciativa del Congreso del Unión se declaró al “2022, Año de Ricardo Flores Magón”, con motivo del centenario de su fallecimiento. Su pensamiento y su lucha inspiraron muchas de las conquistas obreras, así como algunos derechos reconocidos en la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El lema “Tierra y Libertad” apareció en los escritos que publicó Ricardo, arraigándose tanto en la conciencia del pueblo que surgió después en las demandas de Zapata y encierra en forma precisa el anhelo de nuestra Revolución.

Fue auténtico periodista de combate. En 1910 publicó el primer número de “Regeneración” con la ayuda de su hermano Jesús. Este periódico agrupó a los antiporfiristas, mismos que reconocieron en Ricardo firmeza de convicciones. Con su hermano Enrique publicó “El hijo del Ahuizote”, periódico opositor de caricaturas en el que también colaboraba, el grabador José Guadalupe Posada. Ricardo y Enrique fueron hechos prisioneros, sin embargo, siguió publicándose el periódico con el nombre de “El Nieto del Ahuizote”, “El Chozno del Ahuizote” y “El tataranieto del Ahuizote”.

Fundó el Partido Liberal Mexicano, en 1905. Reivindicó la jornada de 8 horas, el descanso dominical, un salario mínimo, la confiscación de las tierras improductivas y la educación primaria obligatoria. Cabe señalar que Porfirio Díaz decretó que ningún periódico o escrito de los Flores Magón podría publicarse en México, bajo pena de dos años de cárcel, una multa de cinco pesos y el decomiso de la imprenta para quien se atreviera. Lo que más desequilibra al ser humano es el dinero y el poder, por lo tanto, la mejor distribución de los recursos del mundo, debe ser una meta para aquellos que, como Ricardo, no podemos aceptar que la riqueza se convierta en ofensa y el poder en abuso. Incorruptible, no aceptó el cargo de vicepresidente que se le ofreció junto a Madero.

El mes de febrero de 1909 Porfirio Díaz le propuso a Ricardo su amistad, por mediación del cónsul mexicano Antonio Lozano, la rechazó para no traicionar las esperanzas de los oprimidos. Poco después recibió otra invitación en el mismo sentido, según relata el historiador Salado Álvarez, pero fue rechazada con la misma energía. Bien decía de sí mismo: Cuando muera mis amigos quizá inscriban en mi tumba: “Aquí yace un soñador” y mis enemigos “Aquí yace un loco”, pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción “Aquí yace un cobarde y un traidor a sus ideas”: Pocos personajes hay en la Historia de México, tan congruentes en el decir y hacer como Ricardo Flores Magón. Su nombre se encuentra grabado con letras de oro en la Cámara de Diputados y en el corazón de las y los mexicanos que luchamos, desde modestas trincheras, por un mundo mejor.

