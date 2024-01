Usan censo del Bienestar en Acapulco para extorsionar a damnificados de Otis

Sacerdotes denunciaron que integrantes de la delincuencia organizada extorsionan a los damnificados por el huracán Otis, en Acapulco, Guerrero, que fueron censados por la Secretaría del Bienestar para recibir los apoyos de ocho mil a 60 mil pesos para la reconstrucción y limpieza de sus viviendas. Esto se suma a las extorsiones que sufren comerciantes y transportistas quienes desde el jueves dejaron de prestar servicio por amenazas.

“Al menos dos familias se acercaron a mí para decirme que pasaron a sus casas personas desconocidas que les dijeron que debían dar cinco mil pesos de cuota de protección, del dinero que recibieron para la reconstrucción de sus viviendas y si no, que se atuvieran a las consecuencias”, señaló un sacerdote del puerto, quien pidió omitir su nombre por seguridad.

Los extorsionadores identifican a los beneficiarios de los recursos de limpieza y reconstrucción por la calcomanía que la Secretaría del Bienestar colocó en sus hogares tras el censo que realizó para determinar los daños por el huracán Otis.

“Una vecina en la colonia Renacimiento mencionó que hay personas que piden cuota del apoyo para la reconstrucción que otorgó el Gobierno federal a los damnificados. Me comentó que a quienes tienen el logotipo de censado son las casas a las que llegan. Nosotros, al conocer la situación, retiramos el engomado del censo para evitar ser blanco de esas personas”, comentó una ciudadana quien pidió omitir su nombre.

Las extorsiones se presentan en las colonias La Laja, Bocamar, Emiliano Zapata, Ciudad Renacimiento y Arroyo Seco de la periferia del puerto, así como otras que se encuentran sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortínes, que son consideradas polígonos de alta incidencia delictiva.

La entrevistada agregó que “Unas personas entraron a una casa para pedir parte del dinero a una vecina y mencionan que irán casa por casa para exigir cuota”.

Habitantes de las colonias Cumbres de Figueroa, Chinameca y 20 de Noviembre, ubicadas cerca de la colonia La Laja, recibieron alertas a través de mensajes de WhatsApp y Facebook sobre este método de extorsión, por lo que algunos retiraron la calcomanía del censo.

“Aquí entre los vecinos alertaron que quiten la etiqueta del censo que se pegó en las casas a fin de evitar algún inconveniente”, dijo otra vecina de la colonia 20 de noviembre, quien por temor a ser blanco de la criminalidad "tampoco reveló su identidad.

El Sol de Acapulco consultó a la Delegación de la Secretaría del Bienestar en Guerrero para conocer su postura, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.

En Acapulco, más de 250 mil familias recibieron apoyos del Gobierno de la República tras el paso del huracán que impactó el puerto en octubre pasado. Los apoyos fueron de ocho mil pesos para limpieza de los hogares y de 15 mil a 60 mil pesos para reconstrucción.

Las extorsiones por parte del crimen organizado a los diferentes sectores de Acapulco, principalmente el de los transportistas, dejaron pérdidas por más de 400 millones de pesos a los negocios del puerto.

Desde el jueves pasado, conductores del transporte público pararon sus unidades debido a amenazas del crimen organizado. Ayer, se restableció 70 por ciento del servicio luego de que el gobierno del estado implementó un operativo de seguridad para vigilar al transporte.

Alejandro Martínez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Acapulco, señaló que debido a un aumento en las extorsiones a transportistas, los comercios del puerto redujeron sus horarios de apertura, lo que impacta directamente en sus ganancias.

Tras participar en la presentación del Primer Diagnóstico Digital Pyme Mexicana 2024, el directivo declaró que la Canaco tiene registro de ocho empresarios, dos hoteleros y seis restaurantes y bares, que han sido extorsionados en lo que va del año, de los cuales cuatro ya resolvieron sus casos.

Refirió que cuando la economía de la ciudad empezó a tener viabilidad, tras el impacto del huracán Otis en octubre pasado, despertó a los grupos criminales que empezaron a activarse y a presionar.

“Un hotelero apenas se recuperó del paso del huracán Otis y puso su palapa en la playa, con música y servicio, entonces un grupo de extorsionistas llegó a pedirle 25 mil pesos porque le dijeron que no había cooperado durante la emergencia por el desastre natural”, contó.

A la fecha, dijo, hay menos de cinco mil habitaciones recuperadas, de las 20 mil con las que contaba el destino previo al huracán.

El representante del sector comercial hizo un llamado al Congreso del estado para que pidan a la fiscal Sandra Valdovinos que comparezca pues, dijo, no ha resuelto casos como el asesinato de tres transportistas, lo que incide en que continúen los delitos.

“La fiscalía del estado desgraciadamente ha sido opaca, ha fallado en las investigaciones, no hay detenidos y no hay presentados, no hay una investigación contundente por parte de la Fiscalía de Guerrero y esto genera la impunidad y la violencia que estamos viviendo”, declaró.