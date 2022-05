Tras bloqueos estudiantiles para exigir seguridad, alcalde de Coacalco advierte detenciones

La mañana de este miércoles, alrededor de 300 estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco (TESCo) se manifestaron afuera de las instalaciones educativas para exigir al alcalde David Sanchez Isidoro una mayor seguridad; en contraparte, el edil advirtió posibles detenciones por bloquear la vía.

Esta es la segunda manifestación estudiantil luego de que el pasado 9 de mayo un grupo de alumnos bloquearon la avenida José López Portillo para exigir la localización de su compañera Carla, estudiante de ingeniería que aparentemente sufre debilidad auditiva y del habla.

De acuerdo con algunas versiones no confirmadas todavía por las autoridades, la alumna supuestamente estuvo desaparecida varias horas tras ser subida por la fuerza a una camioneta mientras se dirigía al Tesco; posteriormente fue localizada en un centro comercial de Coacalco, según confirmó la misma Fiscalía del Edomex.

Ante esto, alrededor de las 11:00 horas de este miércoles, los estudiantes del centro educativo pararon las actividades dentro del plantel y posteriormente salieron del inmueble para bloquear la avenida 16 de septiembre y manifestarse por lo sucedido a su compañera el día lunes.

Los estudiantes indicaron que realizarían una marcha desde su escuela hasta la presidencia municipal donde aseguraron exigirán al edil David Sánchez Isidoro mayor seguridad en el municipio. Previamente los jóvenes entregaron por escrito sus peticiones a las autoridades universitarias.

En estos momentos afuera de @TESCo_oficial #Coacalco @Edomex ya está cerrado el acceso a la institución https://t.co/g2lB1K6QvY pic.twitter.com/o8UPWJnEc6 — R-g-terr (@RiCHoficial) May 11, 2022

“De camino casa quiero ser libre, no valiente”, “No seremos silenciados queremos seguridad”, “El feminismo no es solo para mujeres, es permitir que todo el mundo tenga una vida más llena” y “La Seguridad es un derecho no un privilegio” fue parte de las mensajes que se podían leer en las decenas de carteles que los jóvenes portaban.

Al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública municipal y de la Guardia Nacional (GN) quienes se mantuvieron a la expectativa de que la manifestación no se saliera de control.

¿Qué dijo el alcalde?

Mediante sus redes sociales, el alcalde Coacalquense, informó que debido al bloqueo del lunes un automovilista presentó una denuncia por ataques a las vías de comunicación ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por lo que sentenció que quienes realicen bloqueos serán detenidos.

“Nunca más la avenida López portillo cerrada, quien lo haga se enfrentará a denuncias por ataques a las vías de comunicación. @davidsanchezi, hoy decide terminar con estos abusos, después de años de tener alcaldes corruptos y cómplices; hoy existirá estado de derecho”, compartió el mandatario en sus redes sociales.

¿Qué dice la ley?

A finales de febrero del 2022 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un Decreto que establece penas de privación de la libertad y sanciones económicas a quienes realicen bloqueos en las vías de comunicación.

Las multas para quienes realicen bloqueos van desde los 9 mil 622 pesos y hasta 48 mil 110.

El decreto establece:

“A quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o para obtener un lucro interrumpa el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El valor de la UMA cuyo valor diario es de 96.22 pesos”

