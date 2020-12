"Tengo molestias, ¿será por la vacuna?": Adriana, voluntaria de ensayo clínico

ACAPULCO. Amanecí enferma, con congestión nasal, pérdida del olfato, gripe y malestar de garganta justo el día de mi segunda llamada de evaluación tras aplicarme la vacuna experimental de CanSino para prevenir el Covid-19.

A las 9:06 horas recibí la llamada del doctor Adrián, mi tocayo, quien es el encargado de evaluarme durante un año.

Pregunta cómo me había sentido en la semana. Comenté que todo iba bien hasta el martes por la tarde, pero por la noche sentí cosquilleo y comezón en la garganta y empecé a estornudar. Ayer amanecí con dolor de garganta y tengo trabajo para pasar saliva, pero no tengo fiebre.

Pregunté al doctor si estas molestias forman parte de la reacción a la vacuna. Sí respondió Adrián, son los síntomas que mencionaron cuando aplicaron la vacuna y se presentan dentro del periodo del tiempo previsto.

“Usted lleva dos semanas prácticamente; hay reacciones que se presentan pronto en la primera semana y hay algunas que aparecen más tardías, dentro de la segunda, todavía la tercera o ya casi la cuarta semana. Consideramos que esos síntomas están relacionados con la vacuna que se le aplicó”, explicó el médico.

Estas manifestaciones son las típicas de una infección por Covid-19. El médico me recetó un tratamiento que ayudaría a disminuir los síntomas, pero antes quiso saber si presentaba alergia a algún tipo de medicamento.

— ¿Ha tomado algo para esta molestia?

— No, pero el lunes empecé a tener dolor de cabeza por la tarde, alrededor de las 18:00 horas, y tomé una pastilla de paracetamol.

— ¿Se le quitó?

— Sí, ya no tuve el dolor, pero ahora percibo que quiere darme tos, siento dolor de garganta, trabajo para pasar saliva y tengo congestión nasal. No he ingerido nada, quería checar con usted si puedo tomar algo o si voy al médico para poderme inyectar o qué hago.

Adrián receta dos medicamentos, el primero es el Sensibit–D (loratadina), del cual debo tomar dos pastillas cada 12 horas por cuatro días para reducir los estornudos y la congestión nasal. También prescribió Cevalin o Redoxon (Vitamina C), tabletas que debo disolver en un vaso con agua, y sirven para fortalecer mis defensas.

Adrián llamará este viernes para ver si tengo mejoría, y si es necesario revisarme debo acudir al centro de investigación en el Hospital del Pácifico.

“Si usted mejora solamente sería continuar con el experimento y si no, le pediré que venga al hospital para revisarla y sería a partir del viernes o sábado, pero si se siente mal antes de estos días, llame”, dijo Adrián.

Insistí en preguntarle si los síntomas que presento son parte de la vacuna experimental que me aplicaron o es por la temporada, por el cambio de temperatura. Reiteró que estoy dentro del periodo de tiempo para presentar la reacción post-vacunal.

Adrián recomendó no inyectarme o ingerir algún tipo de antibiótico, excepto si observo algunos puntos blancos en la garganta, pues eso indicaría que tengo infección de tipo bacterial, síntoma que no tiene nada que ver con la vacuna contra el Covid-19l.

Recomienda Adrian que tome primero los medicamentos que recetó, los antigripales y compuestos con vitamina C, y será mañana o el próximo sábado cuando realice de nuevo una evaluación para ver cómo sigo.

Mientras redactaba mi evaluación semanal preparo un té y tomo una de las pastillas que recetó Adrián para las molestias que presenté.

Tras una hora de tomar el medicamento, éste empezó hacer efecto. Comencé a sentir sueño, pero hay que darle al trabajo, el día está cargado de noticias y, además, debo atender a mi mascota, mi perro Cuco, un labrador chocolate que está enfermito y hay que llevarlo a su cita con el veterinario.