Adriana se vacunó contra Covid-19, dice que no hay malestar

ACAPULCO. Ya pasaron nueve días de que me aplicaron la vacuna experimental de CanSino para prevenir el Covid-19 y no he presentado ningún síntoma o malestar. Mi teléfono sonó a las 9:13 de la mañana y del otro lado la línea estaba el doctor Adrián, quien me llamó para dar seguimiento al ensayo que realiza el Centro de Investigación Científica del Pacífico.

Durante poco más de una semana desde que me aplicaron la inyección he hecho mi vida normal, al grado que a veces se me olvida que soy parte del experimento, pues hasta el momento no he presentado ninguno de los 13 síntomas que vienen en una tarjeta que me dieron con el número de los médicos para llamar en caso de que me sienta mal.

Lo mismo sigo haciendo mi trabajo como reportera, trámites familiares, junto con la labor independiente que realizo como protectora de animales que encuentro en la calle y que llevo a asociaciones para darles refugio. En casa tengo tres canes.

“¿Ha presentado fiebre, dolor en su brazo, que se le haya puesto rojo donde se le vacunó, hinchado, tal vez náuseas, diarrea, no ha tenido ninguno de estos síntomas?”, me preguntó el doctor Adrián, a quien le respondo que no he sentido nada anormal y que me siento bien.

Ante la falta de signos adversos, le consulté si esto se debe a que me administraron el placebo, a lo que respondió que no hay manera de saberlo todavía.

“No sabemos… La verdad, se sabrá hasta el final, porque muchos de los pacientes que reciben la vacuna algunos presentan reacciones, pero también dentro de los que reciben vacunas no presentan nada, entonces para sospechar que sea confiable eso, pues no siempre verdad. Y no me creerá, pero a veces los pacientes que reciben placebo presentan molestias, pero al final sabremos y que bueno que usted ha estado bien”.

Durante las preguntas, el médico me dijo que “las reacciones postvacunales son comunes en los primeros siete días, incluso todavía se pueden presentar dentro de los 14 días”.

Agregó que es muy raro que se presenten más tardíamente, pero llega a pasar, Dijo además que si hay efectos después de dos o tres semanas, difícilmente se le pueden atribuir a la vacunación, por lo que es importante estar atenta a las llamadas de valoración.

También me contestó algunas dudas y me reiteró las indicaciones que me dieron el día que me apliqué la inyección: no puedo embarazarme durante el año que dure el ensayo, tampoco puedo donar sangre ni participar en algún otro ensayo de vacuna contra el SARS-Cov-19, y que si quiero aplicarme otra vacuna, como la de la influenza, debo esperar hasta el 31 de noviembre. En el caso de los varones, no pueden donar esperma.

Adelantó que seguirán comunicándose conmigo durante un año “para saber cómo he estado” e insistió en que si presento cualquier molestia, incluso cuando no me toque llamada de seguimiento, hable al hospital para que me digan que hacer.

¿Y si me dieron el placebo?

Adrián me dice que terminando el plazo de un año me entregarán todas las evaluaciones, los resultados de mis muestras de sangre y una segunda dosis de la vacuna, sólo si CanSino así lo considera. De lo contrario ahí terminaría el proceso y oficialmente estaría protegida contra el Covid-19.

Pero también me aclaró que si recibí el placebo, está la propuesta de que al final del ensayo reciba la vacuna activa de parte de CanSino, pero todo eso lo sabré hasta dentro de un año.

Le comentó al médico que a veces me quiere dar tos o comienzo a sentirme mal de la garganta, pero todo queda a medias porque sigo bien de salud.

“Tiene que seguir cuidándose mucho señor Adriana, las mismas medidas sanitarias por Covid -19”, me responde y así termina mi primera evaluación vía telefónica, luego de que el 16 de noviembre fui la voluntaria número 95 de la vacuna experimental china CanSino contra el Covid-19.