Dan de baja a supervisora de albergue en Tonalá que torturó a niña de 11 años

Miriam Berenice Rivera Rodríguez, encargada de supervisar albergues como el de Tonalá, Jalisco, fue dada de baja tras el caso de la nña de 11 años que fue quemada y torturada por los trabajadores del lugar.

Desde febrero pasar Rivera Rodríguez debía vigilar centros de rehabilitación y albergues pero su contrato se venció este domingo 31 de julio y ya no fue renovado. Se dijo que no tendrá cabida en algún otro cargo dentro del gobierno estatal.

Ante todo lo ocurrido, este lunes el secretario del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer, informó que a Berenice Rivera, no se le renovó su contrato y desde este primero de agosto queda fuera de la institución.

Confirmó además que a la ex diputada de Movimiento Ciudadano aún no le correspondía tener vacaciones al no contar con seis meses de trabajo continuo en dicho cargo, por lo que fue dada de baja de inmediato.

Los operativos continuarán, porque según las autoridades estatales y municipales al menos el 60 por ciento de los albergues y centros de rehabilitación de adicciones no son regulares.

Supervisora andaba en Francia

Como EL OCCIDENTAL lo ha dado a conocer, el primer caso ocurrió el 25 de julio en las instalaciones del albergue contra las adicciones llamado Cerco de Vida, un comando armado ingresó al sitio localizado en la calle 3 al cruce con camino a La Cofradía, y asesinaron a seis internos mientras dormían. Hasta entonces se puso en evidencia la existencia de este sitio en el municipio de Tlaquepaque.

Unos días después en otro albergue ubicado en el municipio de Tonalá, una menor de 11 años fue agredida y quemada. Supuestamente para calmarla la rociaron con alcohol y al no responder, activaron en su contra una pistola Taser y sus ropas se encendieron con las primeras chispas. Ella sufrió quemaduras de hasta segundo grado en el 30 por ciento de su cuerpo.

Mientras estos eventos se desarrollaban, Rivera Rodríguez, presumía en las redes sociales el inicio de su viaje por París, Francia como parte de sus vacaciones, a las cuales no tenía derecho al contar con menos de seis meses de trabajo continuo dentro de la administración pública.

Ante esta situación el clamor ciudadano era que se le sancionara a la funcionaria ya que su labor era esencial en la supervisión de albergues y por el reclamo ciudadano se determinó que su contrato no sería renovado.

Activan operarios

Los municipios fueron los que activaron operativos, en Guadalajara arrancaron este lunes, mañana martes -tras una reunión con los dueños de estos centros- harán lo propio en Tonalá y en el caso de Tlaquepaque, arrancaron desde el viernes con apoyo de policías de la comisaría y personal del Ejército Mexicano.

Solo en San Pedro Tlaquepaque han revisado un total de 39 lugares, se levantaron 19 actas de apercibimiento, 14 de infracción y se efectuaron seis clausuras, dos de ellas de manera definitiva al no contar estos lugares con las licencias municipales y de salubridad.

En uno de éstos denominado Sendero de la Fe, además, se encontraron a más de 220 personas hacinadas, 26 de ellas de entre 14 y 16 años de edad. El sitio que fue cerrado en definitiva apenas tenía capacidad para ser habitado por un máximo de 60 personas.

Las más de 200 personas fueron entregadas ya, una a una, a sus familias, esto en coordinación con personal del DIF y la comisaría de Tlaquepaque.

