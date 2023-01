Jornada violenta en Culiacán provocó compras de pánico y psicosis colectiva

Ante los hechos violentos que se han presentado en la ciudad de Culiacán desde el pasado jueves 05 de enero al sábado 07 de enero han provocado pánico en la sociedad.

Las tiendas de conveniencia y supermercados en la ciudad registran inmensas filas de ciudadanos que en cuanto se miraron en la ciudad las condiciones para salir de casa, acudieron a estas a realizar las compras de todos esos artículos que se necesitan para sobrevivir.

En un supermercado de la zona sur poniente de la ciudad, alimentos indispensables como: huevos, carnes, verduras, frutas y pan están escasos porque la población salió en cuanto pudieron a comprar todo lo que pudieron con miedo de que suceda otro hecho violento en los próximos días evitando salir a surtir las cosas indispensables para vivir.

Silvia, habitante de una colonia de la zona, nos compartió que no tenía la despensa completa en su casa, por lo que decidió salir sin pensarla dos veces a hacerlo porque vive con la incertidumbre de que en próximos días suceda otro enfrentamiento de este tipo.

Los hechos han alertado y alarmado a toda la sociedad. Foto: Fernanda Cervantes | El Sol de Sinaloa

“Ya me hacían falta varias cosas básicas para comer el día al día como son los huevos, la leche, la carne, el pan y los frijoles, por eso vine por lo que me hace falta porque vivo con la incertidumbre de que mañana no podamos salir de casa”.

Alfredo compartió que él mediante redes sociales en grupos de Facebook y por sus vecinas se enteró de la situación de este supermercado, en particular el gran desabasto que existe en ciertos alimentos y productos, por lo que decidió ir a hacer sus compras antes de que no encontrara nada.

“Me enteré por Facebook en grupos y por mis vecinas que en la ciudad los supermercados están solos, no tiene alimentos, ni productos, mi vecina vino ayer a este, nos contó y enseñó fotos de cómo está de vacío, no quise dejar pasar más días y vine”.

Todas las compras de pánico y el desabasto en las tiendas convencionales o supermercados son consecuencias de la captura de Ovidio Guzmán López el pasado jueves y el Operativo de este sábado, hechos que han alertado y alarmado a toda la sociedad culiacanense.

