Comité de Seguridad de Sonora pide que caigan funcionarios que dejaron operar bar incendiado

El Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora pide que caigan funcionarios estatales y municipales que dejaron operar al bar que fue incendiado, en San Luis Río Colorado, donde fallecieron 11 personas.

Luego de que se diera a conocer que el establecimiento Beer House, en la colonia Comercial de San Luis Río Colorado, no contaba con la documentación necesaria para operar, el organismo emitió un posicionamiento al respecto.

Sociedad Fiscalía de Sonora comparte la lista de víctimas en incendio de bar en San Luis Río Colorado

De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, el suceso se presentó durante la madruga del sábado, cuando un sujeto fue expulsado del lugar por mal comportamiento, por lo que regresó y roció gasolina en una entrada del lugar, propiciando un incendio que se cobró 11 vidas y dejó otras seis personas lesionadas.

“Pedimos a las autoridades una pronta y eficaz investigación para detener al culpable y hacerle pagar su artero crimen”, mencionó el Comité Ciudad de Seguridad Pública a través de un comunicado en redes sociales.

Asimismo, hizo referencia a la negligencia por parte de las autoridades municipales, las cuales permitieron que el establecimiento continuara operando aún cuando presentaba ciertas irregularidades.

🔴 #POSICIONAMIENTO ante la tragedia ocurrida en #SanLuisRíoColorado #SLRC #Sonora pic.twitter.com/wIYVgeWuVa — Comité Ciudadano Seguridad SON (@CCSPSonora) July 22, 2023

“Así como de la situación regulatoria con la contaba el lugar y el cumplimiento de los procedimientos de protección civil para que las personas pudieran salir a tiempo del establecimiento. Esta tragedia no se debe repetir, exigimos toda la fuerza del Estado para capturar al responsable y castigar de forma ejemplar tan terrible acto criminal”, señaló el organismo.

Por otro lado, la Coordinación Estatal de Protección Civil destacó que el establecimiento no contaba con programa interno de protección civil, además de no contar con permisos de operación vigentes, no contaba con extintores y las salidas de emergencia no estaban funcionando de manera adecuada.

Mientras tanto, las autoridades competentes continúan con las investigaciones para dar con el responsable del incendio y en su momento se determinarán las responsabilidades correspondientes.

Publicado originalmente en El Sol de Hermosillo