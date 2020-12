Asesinato de Aristóteles Sandoval fue orquestado: Fiscalía de Jalisco

PUERTO VALLARTA. El exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, fue asesinado la madrugada de ayer en un bar de la zona turística de Puerto Vallarta, donde se encontraba con otras tres personas.

El asesinato ocurrió dentro del baño del bar Distrito 5, detallo en rueda de prensa el fiscal general del estado, Gerardo Octavio Solís, quien relató los hechos desde la llegada del exmandatario hasta su fallecimiento.

Sandoval Díaz llegó a dicho lugar alrededor de las 22:00 horas del jueves acompañado de una persona, minutos más tarde se reunieron con una mujer y otro hombre.

Cerca de la 1:40 horas de ayer, dijo el fiscal, fue cuando ocurrió el atentado. “El exgobernador se levanta de la mesa donde se encontraba con el resto de los comensales, se dirige al baño y ahí es atacado, por al parecer un sujeto, de manera directa con arma de fuego por la espalda”.

Los escoltas de Sandoval Díaz intentaron sacarlo del lugar para llevarlo a un hospital cercano, sin embargo, un grupo de hombres fuertemente armados disparó contra la entrada del lugar inmovilizandolos. El hecho quedó registrado en un video que circuló en redes sociales. Tras la balacera, los agresores escaparon.

“Treinta o cuarenta segundos, no más de un minuto, cuando están tratando de sacar al exgobernador, para llevarlo a un hospital, son recibidos con una serie de impactos y disparos hechos desde el exterior”, relató Solís Gómez.

En el ataque participaron entre ocho y 10 sujetos, uno fue el tirador que esperó al exmandatario en el baño del bar, y los otros cubrieron la huida y al disparar contra el inmueble, evitaron que los escoltas salieran rápidamente con Aristóteles Sandoval, para que éste recibiera atención médica oportuna en un hospital privado ubicado a 100 metros del lugar del ataque, a donde finalmente llegó sin vida.

Según el fiscal, personal del restaurante se llevó las cámaras de seguridad, limpió las manchas de sangre y alteró la escena del crimen.

“Fue definitivamente con el ánimo de entorpecer la aplicación de la justicia, pero vamos a trabajar de manera intensa y buscando en otros puntos”, detalló, aunque dijo que en la vía pública sí se encontraron otros indicios.

La Fiscalía solicitó a la ciudadanía que si tiene videos o fotografías del incidente, los aporte de forma anónima.

Elementos de la Fiscalía, de la Policía del Estado, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizaron cateos en dos hoteles y un restaurante de Puerto Vallarta, como parte de las investigaciones del asesinato del exgobernador.

“Se han procesado ya algunos otros datos de prueba, en un par de hoteles de la zona y vamos avanzando con una serie de cateos que fueron obsequiados por el juez de control”.

Cerca de las 10 de la mañana de ayer, Lorena Arriaga, esposa del exgobernador, llegó a la sede del Instituto Jaliscience de Ciencias Forenses en Vallarta para identificar el cuerpo de Sandoval Díaz.

Posteriormente, la familia del exmandatario hizo pública una carta en la que agradeció las muestras de solidaridad por su pérdida. En la misiva, la familia pidió recordar a Aristóteles Sandoval como un hombre que sirvió con fidelidad a su estado y a su país.

“No permitamos que nos arranquen la esperanza, no dejemos que la impotencia que hoy sentimos se convierta en inacción. Aristóteles Sandoval trabajó en vida para transformar a la sociedad y dejar un mundo mejor a sus hijas, hijos y nieta.

Siempre supo que la violencia y la delincuencia son síntomas de un mal mayor: la falta de condiciones para tener una vida digna que viven millones de mexicanos”, se lee en el texto.

TENÍA ASIGNADOS 15 ESCOLTAS

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del estado, Juan Bosco Pacheco, informó que Aristóteles Sandoval contaba con 15 escoltas a cargo de su seguridad.

“Contaba con equipo de seguridad. Tenía en su equipo 15 elementos asignados así como vehículos blindados. Estaba protegido de acuerdo a la ley de funcionarios y exfuncionarios”, dijo.

Sin embargo, ese personal se dividía entre el exmandatario y su familia.

Al momento del ataque, Sandoval Díaz contaba con, al menos, dos guardaespaldas, uno de los cuales resultó herido en la balacera con los agresores y se encuentra en condición grave.

Hace un mes, un exintegrante del equipo de protección del exgobernador fue secuestrado por un grupo armado en la ciudad de Guadalajara y posteriormente fue liberado.

CONDENAN EL CRIMEN

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, condenó el asesinato del exgobernadorAristóteles Sandoval y aseguró que el homicidio va a ser investigado, además de que la Federación está dispuesta a apoyar al gobierno estatal.

También expresaron su pesar el canciller, Marcelo Ebrard, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Por su parte, el dirigente Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, lamentó la muerte de Sandoval.

A las condolencias se sumó la del rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí, quien fuera el secretario de Finanzas de Aristóteles Sandoval. “Escribo este mensaje con un profundo dolor, una enorme tristeza y todavía sin poder creer la terrible noticia de la muerte de un gran amigo con quien compartí tantos caminos y sueños”.

RETO PARA LAS INSTITUCIONES

El homicidio el exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval representa un desafío al Estado, un reto para las instituciones gubernamentales y una pérdida para todos, señaló el jefe del Ejecutivo estatal, Enrique Alfaro Ramírez, a través de un breve video publicado más de 12 horas después del crimen, en el que además señala que fue amigo de su antecesor.

“Lo que acabamos de vivir no es sólo un homicidio, es un desafío para el Estado mexicano, es un reto enorme para que las instituciones no bajemos la guardia, a mandar un mensaje claro de que no nos va a doblar y vamos seguir trabajando para recuperar la paz”.

Alfaro Ramírez indicó que no se van a detener hasta dar con los responsables de los hechos y al mismo tiempo les dijo que se le hará un homenaje como debe ser para despedir a un ex gobernador de Jalisco y estará presente en la guardia de honor que se realice.

También se puso en comunicación con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Seguridad del Gobierno de la República para redoblar la vigilancia en Puerto Vallarta. Finalmente dijo que es momento que todos los jaliscienses estén unidos porque “enfrentamos a delincuentes que buscan sumir a nuestro estado en el miedo y la zozobra”.

MANDATO COMPLICADO

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz gobernó Jalisco del 1 de marzo de 2013 al 5 de diciembre de 2018. Durante su administración dos miembros de su gabinete sufrieron atentados, además de que se incrementó la violencia generada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El 9 de marzo de 2013, apenas unos días después de haber tomado posesión, fue asesinado su secretario de Turismo, Jesús Gallegos Álvarez, señalado por la Fiscalía del estado como operador de Los Caballeros Templarios, rivales del CJNG.

A partir de 2015, se intensificaron los ataques contra policías en el área metropolitana de Guadalajara por parte del CJNG. Uno de esos ataques fue contra el comisionado de Seguridad, Alejandro Solorio, quien salió ileso. La Fiscalía aseguró que el atentado fue en represalia por la muerte de un presunto líder criminal, Heriberto Acevedo, alias El Güero.

El caso más sonado fue el ataque contra el entonces secretario del Trabajo y exfiscal estatal Luis Carlos Najera, el 21 de mayo de 2018. Células del CJNG atacaron al funcionario en un restaurante de Guadalajara pero fallaron su cometido, sin embargo, realizaron bloqueos y quema de vehículos en varios puntos de la ciudad.

En uno de éstos incendios murieron una mujer y su bebé. Najera renunció días después a su cargo.

Casi al cierre de su administración, Sandoval Díaz tuvo que enfrentar la crisis derivada de la saturación de las morgues por la gran cantidad de cuerpos sin identificar que albergaban. El tema se hizo público cuando habitantes de Zapopan denunciaron la presencia de un tráiler que emanaba olores fétidos el cual fue rentado para almacenar cuerpos.

El escándalo le costó el cargo al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y al Fiscal general del estado. Con información de Rosario Bareño, Víctor Manuel Ramírez Alvarez.