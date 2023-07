Accidente en pozo de carbón deja dos mineros muertos en Sabinas, Coahuila

Un accidente en un pozo de carbón localizado en el ejido “El Mezquite”, en Sabinas, dejó como saldo preliminar dos personas fallecidas, ambas trabajadoras de la minera, informaron autoridades.

El incidente ocurrió este martes 18 de julio alrededor de las 12:05 horas y el sitio permanece resguardado por agentes de la Policía Municipal, Guardia Nacional y Ejército, quienes tienen un cerco de seguridad en torno a donde ocurrió la tragedia.

Elementos de Protección Civil Municipal, Bomberos, del mando de coordinación policial y de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentran desplegados en el lugar, así como paramédicos de la Cruz Roja y una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Protección Civil Estatal informó que el accidente se registró en el ejido “El Mezquite”, en la mina Mezquite 1. “Dos mineros perdieron la vida al caer la cabina en la que ascendían; se rompió el cable cayendo en un pocito de alrededor de 70 mts. No se sabe con certeza de qué caída fue a la que se rompió el cable”.

Familiares de los trabajadores, congregados afuera de la minera, precisaron que presuntamente se reventó el cable de acero con el que baja el personal a dicho lugar, provocando la muerte instantánea de dos mineros.

Agregaron que presuntamente los mineros fallecidos responden a los nombres de Juan Jesús “N” y José Francisco “N”, información que todavía no está confirmada por la FGE.

Juanita González, esposa de uno de los mineros, dijo a El Sol de la Laguna que “mi esposo (Luis Alberto Cortez Robles) ya tiene muchos años trabajando en la mina, con Orlando, el dueño, aunque no sé cómo se llama la empresa. Me enteré que había ocurrido un accidente y rápido me vine a ver qué pasó. Afortunadamente ya me informaron que mi marido está bien, pero no puede salir (porque ayuda en los trabajos de rescate)”.

Trabajadores de otras empresas de Barroterán, como Minera Fuga, están llegando al ejido “El Mezquite” para apoyar en las labores de rescate.

