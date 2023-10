Gobierno interpondrá controversia por gobernador interino en Nuevo León

El gobierno del estado anunció que presentará una controversia constitucional contra el nombramiento de gobernador interino de Arturo Salinas que hizo el Congreso local, informó el secretario de Gobierno, Javier Navarro, quien aseguró que solamente hay un gobernador y ese es Samuel García.

"No hay más que un solo gobernador en el estado, se llama doctor Samuel Alejandro García Sepúlveda, y es el que obtuvo la votación que lo trajo como titular al del Ejecutivo. El hecho de ayer, el lamentable hecho, penoso hecho del teatro y show que hizo el Congreso que ya se les volvió costumbre, así lo hicieron con el Informe, ahora lo están haciendo con una solicitud que presentó el gobernador para una licencia, ahora lo convierten ellos en un espectáculo donde pretenden nombrar a un gobernador interino que está violando no menos de cuatro artículos de la Constitución", dijo el funcionario que salió en defensa de su jefe.

"Vamos a actuar con todo el rigor de la ley y vamos a acudir, como siempre lo hemos hecho, a los tribunales en los que confiamos, porque desgraciadamente el Tribunal Superior de Justicia del Estado ya vimos que su presidente es un palero del Congreso", anunció.

Acusó que Arturo Salinas tiene impedimentos constitucionales para ser designado gobernador,

"Si es magistrado y además quiere ser gobernador interino, pues no puede, la Constitución dice que no, si la voracidad de este panista, que a lo mejor en alguna ocasión tuvo interés de ser gobernador y no quiso perder la oportunidad de levantar la mano bueno, pues está justificado, tuvo su sueño, su minuto de gloria, pero es imposible que se puedan juntar dos poderes en uno solo", añadió.

Incluso, dice, es probable que se desprendan responsabilidades administrativas o penales por lo ocurrido el miércoles en el Congreso.

Samuel García haría consulta ciudadana

Por su parte, Samuel García estudia la posibilidad de consultar con los ciudadanos si se queda en Nuevo León o va en busca de la presidencia de la República.

"A mí me falta consultarle a Nuevo León qué opina, me falta hablar con mi familia a ver qué opina, falta ver mis temas álgidos a ver si puedo cerrarlos al cien, al pie de la letra", dijo brevemente tras un evento.

"Y luego, a partir de ahí, empieza una precampaña, interna, de los partidos, del 20 de noviembre al 18 de febrero".

Asimismo, insistió en sus ataques contra la oposición tachándolos de cínicos y sinvergüenzas, asegurando que si él se lanza por la presidencia, el PRI incluso podría perder hasta su registro.