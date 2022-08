Evelyn Salgado firma comodato con Zihuatanejo para administrar El Partenón

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda firmó el comodato con el gobierno municipal de Zihuatanejo de Azueta para que el ayuntamiento pueda administrar “El Partenón”, que en años pasados perteneció al exjefe de la extinta Dirección Federal de Seguridad del Distrito Federal, Arturo El Negro Durazo y ahora será un recinto cultural.

“Convertiremos su historia, esa historia que fue marcada por los excesos, en un futuro brillante para todas las familias que visiten este gran lugar, porque va a ser un espacio de puertas abiertas para que lleguen todas las familias que quieran visitarlo, tanto de Zihuatanejo, de la costa grande como de las diferentes regiones o incluso a nivel internacional”, comentó.

Durante el evento realizado en Zihuatanejo, la mandataria consideró un acto histórico esta firma, debido a que El Partenón debía renovarse y tener una resignificación.

Gracias a la confianza de la gobernadora @EvelynSalgadoP hoy recibiremos oficialmente el emblemático #Partenón, dándole otro significado a este lugar, el cual será un referente y visita obligada para turistas y locales,como un nuevo espacio turístico cultural de la #CiudadDeTodos pic.twitter.com/9Mlmkb0o6y — Jorge Sánchez (@jorgexsa) August 5, 2022

Dijo que a propuesta del presidente municipal Jorge Sánchez Allec, se llegó a dicho acuerdo en comodato para acabar con lo que por muchos años fue de “fastuosidad, ostentoso y de la corrupción”.

Indicó que se invertirán 12 millones de pesos para cambiar el significado de este inmueble donde ahora será un complejo cultural, un espacio de la cultura y el arte de los habitantes de Zihuatanejo, donde se tendrá un espacio recreativo y que sirva al pueblo.

"Es por eso que hoy estamos aquí, para convertir este recinto de El Partenón, en un gran proyecto cultural.

Esto es para ustedes va a ser un espacio de puertas abiertas, y esto va a ser un espacio que nos recuerde a dónde no debemos volver nunca, esto es lo que no debe hacerse, el dinero no debe invertirse en este tipo de cosas, el dinero se debe invertir para el pueblo", dijo.

En su mensaje, dijo que esta firma es una de las acciones de las políticas públicas encaminadas al beneficio del pueblo y no de una sola persona, por lo que junto con las autoridades de Zihuatanejo, trabajarán de forma coordinada para beneficio de los ciudadanos.

