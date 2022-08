Va de nuevo: Delfina repetirá como candidata de Morena al Edomex

Delfina Gómez es la elegida nuevamente por Morena para la candidatura por el gobierno del Estado de México, luego de que arrasó con todas las encuestas que realizaron tres empresas contratadas por el partido., por lo que dejará la Secretaría de la Educación Pública (SEP).

En conferencia de prensa, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer los resultados de la segunda y última encuesta que, por segunda ocasión, gana Delfina Gómez, quien es calificada con 10 según las encuestadoras tras posicionarse en todos los rubros.

De inmediato dejará la SEP

Tras conocer su triunfo, Delfina Gómez aseguró que es momento de empezar asumir la responsabilidad, con mucho honor y compromiso, pues es la oportunidad para muchos mexiquenses de cambiar lo que tanto anhelan como ciudadanos.

Dijo que en lo inmediato hablará con el presidente Andrés Manuel López Obrador para comunicarle su decisión y proceder a la entrega recepción de la SEP, “es una secretaría muy importante”.

Mario Delgado hizo una llamada virtual a Delfina para darle la noticia de que había sido la triunfadora de las dos encuestas y que se tomara su tiempo para la entrega de la SEP.

“Lo acepto de todo corazón. Sé que es un trabajo titánico y que por ello depende mucho el trabajo, como siempre nos los ha dicho líder, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es un trabajo coordinado es un trabajo en equipo y un trabajo en donde tenemos que tener como prioridad servir a todos, pero en especial a los más pobres”, señaló en sus primeras palabras como triunfadora de la encuesta.

Delfina mandó un saludo a todos los compañeros que compitieron con ella: Higinio Martínez, Horacio Duarte y Fernando Vilchis y los más de 60 que se inscribieron. Así también, dijo que buscará a los compañeros diputados, senadores, presidentes municipales, a los representantes de las comunidades que son los que día con día hacen el trabajo.

Las tres encuestadoras: Mendoza Casa y Asociados, Covarrubias y Asociados, así como el órgano político de Morena, fueron quienes levantaron las encuestas, que permitieron conocer la preferencia entre los cuatro finalistas: Delfina Gómez, Higinio Martínez, Fernando Vilchis y Horacio Duarte.

Vilchis respalda a Delfina

El alcalde de Ecatepec Fernando Vilchis felicitó a Delfina Gómez, aseguró que la respaldarán como candidata por el gobierno del Estado de México.

Vilchis agradeció a quienes lo apoyaron, señaló que ha cumplido con los requisitos, y por ello solicitó licencia para buscar el cargo.

Sostuvo que seguirá trabajando en la entidad, pues la gente, dijo, le ha pedido no abandonarlos y señaló que la población no quiere virreyes, ni marqueses, si no quienes se ensucien los zapatos.

Destacó que él quedó en segundo lugar en la pregunta de quién le gustaría a la gente que fuera el candidato a la gubernatura de Morena.

Horacio Duarte refrenda su apoyo

En tanto, a través de sus redes el director de Aduanas, Horacio Duarte, subió un video para manifestar su apoyo incondicional a la maestra Delfina Gómez y afirmó que el pueblo del Estado de México no se va a equivocar y sabe cuál es el proyecto que debe encabezar la transformación.

Llamó a quiénes lo apoyan a apuntalar y respaldar a la maestra y pidió a quienes participaron a sumarse con mucha claridad, pues dijo que es tiempo de definiciones, no hay nada que pensar, ni por qué dudar, por lo cual pidió sumarse e ir en unidad.

“Estoy seguro que la transformación llegará al Estado de México el próximo año. Me da mucho gusto saber que vamos a seguir en unidad. Es tiempo de definiciones, no tenemos por qué estar dudando, no tenemos nada que pensar, la transformación del Estado de México va y la vamos a encabezar todos en este movimiento de la transformación nacional”, afirmó Duarte.

🙌🏽 Mensaje fraterno al pueblo del Estado de México: pic.twitter.com/ShUJc05Azr — Horacio Duarte Olivares (@horacioduarteo) August 4, 2022

Con información de Violeta Huerta | El Sol de Toluca









