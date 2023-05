Delfina Gómez pide a los mexiquenses no creer en mentiras del PRIAN

La abanderada de la coalición "Juntos Hacemos Historia en el Estado de México" a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez llamó a la ciudadanía a no creer en lo que llamó "las mentiras del "PRIAN", en cuanto a que de ganar la elección quitará los programas sociales para mujeres y aseguró que su intención es ampliar y fortalecer esos apoyos.

A través de un comunicado, pues como todos los lunes tuvo agenda privada, afirmó que sus adversarios también buscan espantar a la gente, sobre todo a las mujeres, y han amenazado que si acuden a los mítines de la morenista les quitarán los apoyos.

Puedes leer: Delfina Gómez ofrece apoyo para artesanos de Rayón y San Antonio la Isla, Edomex

“Los de la oposición las andan espantando con que, si las ven en los mítines de la maestra Delfina, les van a quitar ese apoyo. Hay mujeres que me han dicho que ya están haciendo eso; entonces a esas mujeres díganles que no se dejen intimidar, que no las condicionen, que no abusen de su necesidad”, señala el boletín.

A través de un recuento de lo que ha comentado al respecto en sus recorridos durante la campaña electoral, su equipo de prensa refiere que la maestra Delfina Gómez ha sostenido que el programa de apoyo a mujeres, a través de una tarjeta, cambiará de nombre, habrá más apoyo económico y se eliminará la figura de coordinadora, que hoy decide a quién se le entrega el apoyo. El trámite, ha señalado, ahora será digital para evitar intermediarismos.

Sé que la educación y la salud son dos pilares fundamentales para la sociedad #mexiquense. Por ello, quiero reforzarlos con las Propuestas del Cambio por el Pueblo que la gente me ha hecho llegar en este recorrido. Te invito a que las conozcas, están pensadas para tu bienestar y… pic.twitter.com/y9wFIlqbjG — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 22, 2023

“Ya va a ser de manera directa, ya no le van a deber nada a nadie. Vamos a desaparecer la figura de coordinadora que inscribe en el programa sólo a sus familiares, amigas y conocidas, y no a las mujeres que de verdad lo necesitan. Para ello, el trámite se hará digital.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Miren: andan comentando que si la maestra Delfina Gómez llega al poder les va a quitar el apoyo a las mujeres que cuentan con un apoyo a través de una tarjeta y las amenazan con que si las ven por aquí se las quitan. Es mentira, no se les va a quitar ese apoyo, se va fortalecer, se va a incrementar ¡claro que sí! porque tenemos que apoyar a nuestras mujeres, atender las necesidades de quienes realmente lo necesitan”, precisa el comunicado.

Publicado en El Sol de Toluca