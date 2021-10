Roban 1.2 mdp en el Banco del Bienestar

SILAO, Gto.- Los beneficiarios de programas sociales del Gobierno Federal que habitan en Silao y una parte de Romita tendrán que esperar su dinero, pues éste fue robado de manera violenta por hombres armados, quienes además amagaron a comerciantes de la zona que trataron de impedir el robo.

Luego del robo, se montó un operativo militar.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía Municipal de Silao, el robo fue perpetrado alrededor de las ocho de la mañana del jueves. Para ese momento había una larga fila de personas que recibirían el pago de su apoyo social del Gobierno Federal.

Cuando el establecimiento que funciona como sucursal del Banco del Bienestar y que está ubicado sobre la céntrica calle Calzada de Guadalupe estaban abriendo el local, cinco hombres armados y encapuchados llegaron al lugar. Apuntaron sus armas largas al personal que entregaría el dinero a beneficiarios y que estaba tasado en alrededor de 1.2 millones de pesos y les exigieron que les dieran el efectivo.

Los trabajadores del Banco del Bienestar no opusieron resistencia y entregaron el dinero. Sin embargo, entre beneficiarios y comerciantes de la zona trataron e impedir el robo, pero fueron amenazados por los encapuchados, quienes a bordo de dos camionetas huyeron con el botín.

Otra célula militar patrullaba la zona.

Un vehículo color blanco y una camioneta gris eran los vehículos en que huyeron los ladrones, quienes tomaron la carretera con rumbo hacia León, de acuerdo con información del parte policíaco manejado por la Policía Municipal de Silao.

Me quedé sin mi apoyo

Carmen Valtierra es una mujer de 72 años que fue testiga del robo. Aunque no le tocaba este jueves recibir su apoyo, sino hasta el viernes, está consciente de que no podrá tener su dinero como ya lo contemplaba.

El robo se perpetró la mañana del jueves en Silao.

“Me quedé sin mi apoyo. No me han dicho nada, pero no creo que para cuando me toca ir a cobrarlo ya lo tengan. Pero les habíamos dicho que pidieran ayuda de la policía, porque nosotros teníamos miedo de que nos lo fueran a robar cuando nos lo entregaran, pero fueron más vivos y se lo robaron completo”, dijo la mujer, quien el dinero que recibe de su pensión de adulto mayor lo invierte en el pago de servicios, como la energía eléctrica ya para despensa para él y para su hija.

Patrullan militares la zona

Horas después del robo, sobre la Calzada Hidalgo fue montado un vistoso operativo encabezado por el Ejército Mexicano. Hicieron labores de presencia, en tanto otra célula militar patrullaba el municipio.

Hasta caída la tarde el operativo militar seguía en la zona del robo millonario.

Hasta la tarde del jueves no se tenía información sobre si la entrega de apoyos sociales iba a continuar en Silao durante el viernes; no obstante, el lugar en donde habitualmente son entregados los apoyos, que ni siquiera tiene logos del Banco del Bienestar, sino que se trata de un inmueble de dos plantas, con cortinas comerciales abajo y en la parte superior ventanales como de casa habitación.

Tras el robo, fue buscada la postura del Gobierno Federal y del delegado de Programas Integrales del Bienestar, Mauricio Hernández Núñez, pero no fue atendida la solicitud.