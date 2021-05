Rescatan a mujer de la tercera edad, víctima de un secuestro virtual

Celaya, Gto.- Elementos de la Policía Municipal de Celaya rescataron a una mujer de la tercera edad que fue víctima de un secuestro virtual. La mujer de 78 años de edad es originaria de Michoacán, pero fue engañada por extorsionadores para trasladarse y hospedarse en un hotel en Celaya, de donde fue rescatada por la Policía.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que fue el pasado lunes cuando se recibió el reporte de una persona victima al parecer de un secuestro virtual.

En los primeros datos se supo que se trataba de una mujer de nombre Alicia, de 78 años, originaria del municipio de Nueva Italia en Michoacán, quien por la mañana fue contactada por teléfono y con engaños sacada de su domicilio.

Los extorsionadores la obligaron a dirigirse a la ciudad de Celaya, en donde le pidieron que se hospedara en un hotel ubicado en la Zona Centro, mientras por otro lado contactaron a su familia.

De inmediato elementos de la Policía Municipal realizaron un operativo en diferentes hoteles, hasta que finalmente la noche del martes se dio con su paradero cuando estaba hospedada en una habitación.

La mujer fue trasladada a las instalaciones de la delegación de Pípila, donde paramédicos evaluaron que estuviera en buen estado de salud. Así mismo se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGEM), con quienes se tuvo en comunicación en todo momento, para su localización y búsqueda, quienes posteriormente se encargarían de reunirla con sus familiares.

¿CÓMO IDENTIFICAR UN POSIBLE SECUESTRO VIRTUAL?

El delincuente realiza llamadas telefónicas a números fijos de forma aleatoria. Busca una víctima que suene vulnerable, como menores de edad o personas de edad avanzada, ante quien se identificará como integrante de una organización delictiva.





Mediante trabajo coordinado se logró rescatar a la señora Alicia.





El secuestro virtual busca incomunicarte de tus seres queridos para hacerles creer que te tienen secuestrado y exigirle depósitos a cambio de tu “libertad”. Posterior a la llamada telefónica, dirige a la víctima a una tienda de conveniencia para comprar un nuevo celular; le pide el nuevo número y tirar a la basura el celular personal. Luego le pide ir a un hotel.

En esta modalidad, el delincuente no tuvo contacto físico con la víctima en ningún momento, no la tenía vigilada y tampoco tuvo la posibilidad de causar un daño real.

EVITA SER VÍCTIMA DE SECUESTRO VIRTUAL.

Para evitar ser víctima de un secuestro virtual las autoridades recomiendan evitar responder llamadas de números desconocidos, pero si por cualquier circunstancia se contesta la llamada debe colgar de inmediato, mantener la calma y reportar lo ocurrido al 911. Se recomienda no brindar datos personales y no guardar contactos registrados como “mamá, papá, hermano”, etc.