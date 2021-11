Pierde el control y choca contra luminaria

Una mujer que conducía una camioneta perdió el control de la unidad y terminó por impactarse contra una luminaria municipal.









Pasadas las 19:00 horas se dio un reporte sobre un accidente tipo choque en la intersección de Cazadora y Av. Salamanca sin que hasta el momento se diera más información.

Al arribar los elementos de Seguridad Vial encontraron una camioneta Windstar con placas del Estado de México la cual estaba sobre el camellón y un poste de luminaria derribado.









Abajo de la unidad se encontraba una mujer con crisis nerviosa, la cual informó a los uniformados que al dar la vuelta de Cazadora hacia la calle Salamanca perdió el control de la unidad y terminó por impactarse.

Los elementos tomaron conocimiento del hecho y se hicieron cargo del accidente, no se solicitó la presencia de Cruz Roja ya que la conductora no lo requirió, la afluencia vehícular no se vio afectada.