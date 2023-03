La mamá de hermanas desaparecidas confirmó que trabajaban con Gaby

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- La madre de las hermanas Juana Cecilia y Sandra Daniela Paredes González, quienes desaparecieron la semana pasada en Celaya, dijo que las autoridades municipales no se han acercado a ella para ofrecer algún tipo de apoyo, y confirmó que trabajaban para una mujer conocida como Gaby.





En las fichas de búsqueda emitidas por el Protocolo Alba, figura el nombre de Gabriela de 48 años entre las seis desaparecidas. Eso confirma la poca información que la señora González conoce, que sus hijas sí trabajan con “Gaby”, así como Rosa María de 42 años, Yoselin Daniela de 20, Mariana de 19 y Paulina Berenice de 25.

Las seis mujeres que trabajaban sirviendo banquetes, de acuerdo a declaración de los familiares de las otras víctimas, desaparecieron rumbo a un servicio. Sin embargo, la señora González dijo a El Sol del Bajío, que ella realmente desconocía en qué se empleaban sus hijas.





Juana Cecilia y Sandra Daniela -las hermanas-, no desaparecieron juntas. Sandra fue quien desapareció junto con otras cinco mujeres, mientras que a Juana Cecilia se le perdió el rastro cuando regresaba de poner su denuncia en el Ministerio Público. Las primeras seis desaparecidas fueron vistas por última vez en un camino rumbo al fraccionamiento Álamo Country Club.

El fraccionamiento y club de golf en 2019 y 2020 figuró en los titulares por tener entre sus vecinos a delincuentes como José Antonio Yépez Ortíz, el huachicolero guanajuatense más buscado de los últimos años.

El día que Juana Cecilia desapareció, relató su madre que, la joven recibió una llamada de elementos del Ministerio Público, quienes la citaron en el mercado “El Dorado”, ubicado al sur de la ciudad a unas cuadras de la Central Camionera y, presuntamente, la habrían recogido ahí y la llevaron a rendir su declaración por la desaparición de su hermana Sandra de 24 años de edad.

Mencionó que, alrededor de las 21:30 horas, todavía tuvieron comunicación con Cecilia, quien les dijo que aún estaba rindiendo su declaración en las instalaciones del MP y, minutos más tarde, al enviarle un nuevo mensaje, le respondió a su hermano que ya iba para su domicilio. Fue ahí cuando se perdió la pista de su paradero.

“Ayer (lunes) me citaron porque me iban a tomar una declaración y yo les dije que ellos habían venido y ya se la habían llevado (a Cecilia) para declarar. El viernes (10 de marzo) vinieron los ministeriales y dijeron que le tomaron su declaración ese día y que ella había dicho que venía para acá, pero aquí no vive”, dijo la mujer.

Los agentes confirmaron que ellos sí tomaron su declaración a Cecilia, al terminar la joven abandonó el inmueble sola.

La mamá de la joven explicó que Cecilia vive en otra casa y mencionó que la joven tiene dos hijos, pero están a resguardo de ella (la abuela). Pero desde el día que acudió al MP, Cecilia ya nunca se comunicó con su madre.

La señora González señaló que hasta el momento ninguna autoridad se ha acercado a ella para brindar algún apoyo moral o psicológico como lo señaló la directora del Instituto de la Mujer, Isaura Cano Díaz