La angustiante búsqueda de Kimberly; lleva ocho años desaparecida

IRAPUATO, GTO. (OEM Informex). Tenía sólo dos años cuando desapareció. Kimberly Alisse es una niña de origen irapuatense, quien este cinco de febrero cumple ocho años desaparecida, esto después de que sus padres fueran hallados sin vida en el carro en el que viajaban; la de la pequeña, quien ahorita podría tener 10 años de edad, es una de las dos Alertas Ámber activas con más tiempo en Guanajuato.

Han realizado búsquedas independientes hasta otros estados. Fotos: Víctor Cruz | El Sol de Irapuato

Gudelia Vázquez Villafaña, abuela de Kimberly, recuerda con claridad el hecho y la noticia que llegó a ellos a través de los agentes del ministerio público, quienes les notificaron no solo la desaparición de la pequeña, sino el cruel asesinato de su hija Ana Lidia y su esposo Luis Roberto.

Ana Lidia, madre de Kimberly, se dedicaba a vender jugos afuera de su vivienda y por eso extrañó a sus familiares ver que aquel seis de febrero no había sacado su puesto; horas después vieron a agentes de la entonces Procuraduría General de Justicia que se encontraban afuera de la casa, pensando que a lo mejor se trataba de un embargo.

El último retrato de Kimberly fue actualizado hace casi 4 años. . Fotos: Víctor Cruz | El Sol de Irapuato

“Estábamos en la casa cuando vimos a los ministeriales afuera de su casa; un rato después llegaron con nosotros y empezaron a hacerme preguntas de mi hija, que dónde dejaba a la niña, pero no me dijeron por qué eran todas estas preguntas”.

Los agentes esperaron a la llegada del hermano de Ana Lidia y Gudelia nada más escuchó cuando los agentes le dijeron que tenían que tratar un tema muy delicado con él.

“Me lleve a mi niño de seis años para que hablaran con mi hijo, pero se tardaron mucho, así que me asome y fue entonces cuando me dieron la noticia de que me habían matado a mi hija”, relató Gudelia.

“Mataron a Ana junto con su viejo, no encuentran a la niña”, fueron las palabras que Gudelia aún puede escuchar sonar dentro de las cuatro paredes de aquella habitación donde recibió la noticia.

Por la condición en que Gudelia se encontraba, fueron los hermanos de Ana Lidia quienes se encargaron de todos los trámites ante las autoridades y fue María Guadalupe Rodríguez Vásquez, tía de Kimberly, quien acudió al Ministerio Público para levantar la denuncia por la desaparición de la pequeña.

“Tuvimos que ver lo del cuerpo de mi hermana y al mismo tiempo lo de la niña, no teníamos cabeza para pensar en todo, era y sigue siendo muy doloroso”.

EXTORSIONES, GRANDES OBSTÁCULOS EN LA BÚSQUEDA

A lo largo de los ocho años que lleva desaparecida Kimberly, sus familiares no sólo han padecido el dolor de la situación, sino que también han sido objeto de algunos intentos de extorsión y aseguran que es más que nada de la lentitud de los procesos por parte de la autoridad local y la omisión de organismos de otros estados.

Acudieron a un albergue en CDMX a buscarla pero recibieron solo negativas. Fotos: Víctor Cruz | El Sol de Irapuato

María Guadalupe recordó que en al menos dos ocasiones en que poco tiempo después de la activación de la Alerta Ámber recibieron llamadas en las que pedían fuertes cantidades de dinero, a cambio de la supuesta liberación de la menor.

“Hablaban y pedían que les depositáramos dinero, porque tenían a la niña, pedimos pruebas de que era ella y no pudieron darnos nada, después dejaron de hablar; la segunda ocasión también consiguieron datos a través de redes sociales y con la alerta que compartíamos, trataron de engañarnos mandando fotos de una niña que no era Kimberly, las autoridades tuvieron que intervenir para que dejaran de molestarnos.

“Aunque pasó eso, yo no dejo de compartir la alerta de mi sobrina, cada día por todos estos años sigo pendiente de que su foto y datos sean vistos en las redes de búsqueda”.

NO PIERDEN LA ESPERANZA DE REENCONTRARSE CON KIMBERLY

“Yo digo que si algún día me la topara en la calle, aún ya grande, la reconocería al instante”, dijo entre lágrimas la abuela de Kimberly.

Y es que ve en el rostro de Kimberly la imagen de su hija Ana Lidia.

“Es como si me hubieran arrebatado a mi hija dos veces, es idéntica a ella y tengo tan presente su carita que no importa los años que pasen, yo sabría que es ella”.

El recuerdo del crecimiento de su difunta hija es lo único que Gudelia tiene como referencia hasta la fecha, ya que el último retrato de cómo podría lucir en la actualidad Kimberly es de hace al menos 4 años.

Desde marzo de 2021 María Guadalupe solicitó a la Fiscalía General del Estado le proporcionaran una actualización de la imagen para poder continuar dando difusión, la cual hasta la fecha no le han entregado.

“Dijeron que me esperara que al menos les tomaba unos meses para hacerla y ya casi es un año y no tenemos nada más”.

La búsqueda de la pequeña, les ha traído problemas emocionales y largos viajes a otros estados, de los cuales lamentablemente han regresado con más dudas que respuestas.

“En una ocasión fuimos hasta la Ciudad de México, dijeron que en Zaragoza habían encontrado a una niña idéntica y la tenían en un albergue, uno de los tíos paternos de Kimberly la compartió en su Facebook”.

Después de eso, Gudelia y María Guadalupe llegaron hasta el albergue con la fotografía de la niña en mano, pero solo recibieron una respuesta negativa.

“Nos dijeron que nunca habían tenido ahí una niña con esas características, la foto desapareció del Facebook y ya nunca tuvimos más información”.

Gudelia conserva una impresión de la fotografía de la niña, como señal de esperanza, de que Kimberly se encuentra con vida en algún lugar del país, y algún día será regresada a ellos.

La Alerta Amber de Kimberly Alisse Torres Rodríguez permanece activa, y en caso de tener información para su localización se solicita llamar a los números 8003686242 y al 911, dichas llamadas pueden realizarse de manera segura y completamente anónima desde cualquier sitio de la República Mexicana.