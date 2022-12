Explota polvorín en Villagrán, hay 5 fallecidos [Transmisión]

VILLAGRÁN, Gto.- (OEM-Informex).- Cinco personas sin vida entre ellos dos menores de edad fue el saldo preliminar de la explosión de un polvorín en la comunidad de Suchitlan, así como dos personas que son buscadas en la zona.

Aproximadamente las 11:00 de la mañana, la fuerte explosión se escuchó en la entrada a suchitlán a consecuencia de un polvorín, por tal motivo varias llamadas entraron a cabina del sistema de emergencias 911, para solicitar ayuda de los cuerpos de emergencia.

Hasta el lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, elementos de Protección Civil y Bomberos, así como ambulancias de Cruz Roja y del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG).





Policiaca Muere hombre tras explosión de polvorín en Dolores Hidalgo

De acuerdo a los primeros datos varias personas se encontraban trabajado en una fábrica artesanal de pirotecnia, cuando se suscitó la explosión, la cual hasta el momento se ignora su causa; versiones de la gente en el lugar y familiares de las víctimas señalaron que en la zona había menores de edad.

De manera preliminar y de acuerdo a una esquela subida en redes sociales los nombres de las víctimas son Ricardo Aguirre Fajardo, Juan Tierrafría, Diego Enrique Blanco Aguirre, Karla Samira Tierrafría Aguirre y Juan Carlos Rodríguez Duran, en el lugar se supo que entre los fallecidos hay dos niños, uno de un año y 8 meses de edad y una niña de 2 años. Sin embargo serán las autoridades quienes confirmen los nombres y den la información exacta, asimismo se habla de dos más que están desaparecidos y quienes son buscados por los cuerpos de Emergencia.

La zona se mantiene acordonada por los elementos de Ejército Mexicano, que se encuentran en apoyo a este Mando Territorial aplicaron el Plan DN-III-E, en su fase de prevención y auxilio, estableciendo seguridad periférica, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional y Policía Municipal, asimismo familiares de algunas víctimas están en el lugar para obtener información de sus parientes a través de las autoridades.





Policiaca Explota polvorín en Irapuato; un muerto y cuatro lesionados

"Ana, familiar de una de las víctimas, señaló que aún no ha obtenido información que le de la certeza de si está lesionado, vivo o fallecido su esposo.

“Desde que supe de esto vine para ver qué pasaba y saber algo de mi familiar pero no me dicen nada hay mucha incertidumbre solo sabemos que hay personas muertas y heridas pero no sabemos quién", manifestó.

Desde las 11:00 de la mañana y hasta poco más de las 16:00 horas el acceso a la comunidad estaba bloqueado y seguía acordonado, mientras bomberos y protección civil trabajaban en el sitio, fue a las 14:50 horas se logró escuchar otras explosión aunque de menos magnitud que hizo correr a los cuerpos de Emergencia afortunadamente no hubo daños en esta nueva explosión.

Serán las autoridades quienes den más información de estos hechos y las cifras oficiales tanto de fallecidos, heridos y desaparecidos.