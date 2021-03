De animales, los restos que llegaron embolsados en tren a Silao

LEÓN, Gto; La Fiscalía General Del Estado de Guanajuato, confirmó que esta mañana que los restos localizados al interior de bolsas plásticas al interior de un vagón de tren, pertenecen a animales.

Perros y aves

El vocero de La Fiscalía General del Estado, en la región B, informó que en las bolsas había pasto seco, basura, y restos de animales caninos y aves.

"Desconozco el número de bolsas, no me fue precisado, pero no eran restos humanos, eso está descartado". Informó el vocero de la FGE.

El hallazgo

Fue la noche de este miércoles, que un tren procedente de Nuevo Laredo, Tamaulipas arribo a las instalaciones de General Motors, ubicada en la comunidad Cerritos.

Empleados de la empresa, abrieron uno de los vagones y percibieron un fétido olor, por lo que dieron aviso a elementos de Seguridad de la planta.

A su vez, llamaron a la Policía Municipal, quienes corroboraron la existencia de las bolsas.