Cierran negocios, luego de hechos violentos

SALAMANCA, Gto.- Un segundo hecho violento se registró en el Mercado Tomasa Estévez por lo que este suceso conmocionó a los locatarios del mismo, obligando a cerrar sus negocios, algunos solo por el suceso y otros de forma indefinida derivado a que mencionaron que han sido víctimas de extorsiones por grupos de la delincuencia organizada.

Raúl "N" quien se dedica a la venta de frutas y verduras en el área sur del mercado manifestó que en el último mes se ha dado cuenta que a unos 10 comerciantes les han llevado papeles con un número para comunicarse "hace poco se acercó conmigo un compañero mencionando que si no había visto a un chavo con tales características, después me mostró el papel que le había dejado donde le pedían que se comunicará a un número con lada de otra ciudad ya que necesitaba arreglarse para seguir trabajando o le iba a pasar lo que a su primo".





Después del segundo hecho registrado en 24 horas en el mercado, algunos locatarios al ver la movilización prefirieron cerrar sus negocios, algunos manifestando que solo seria por lo ocurrido mientras otros de forma indefinida, como Doña Tere "Yo prefiero seguir con mi pensión y dejar este negocio aun lado, a mi no me han pedido pagos pero ya van varios compañeros que les han llegado y estos tres amigos que han fallecido hacen que piense en mi vida, ya mejor por lo pronto voy cerrar, no se si abra mañana o el lunes ".

COMUNICADO OFICIAL

Salamanca, Gto.- 04 de septiembre de 2020.- Salamanca vuelve a teñirse de sangre y de nueva cuenta somos testigos de los cobardes y arteros ataques que cobran la vida de gente inocente.

Debido a la gravedad de los acontecimientos hemos dispuesto el inmediato reforzamiento de seguridad en el mercado por parte de la Guardia Nacional y la nueva Policía de Salamanca. Asimismo, se está concretando una reunión de urgencia con comerciantes y locatarios del mercado y el establecimiento de una mesa de trabajo solicitada por los ciudadanos. Al mismo tiempo, nos mantenemos en cercanía y extendemos nuestra mano firme y afectuosa a favor de familiares de los deudos.

Somos conscientes de la problemática y por eso estamos llevando a cabo un trabajo coordinado con los tres niveles de Gobierno para lograr erradicar este mal que nos aqueja.

Cabe mencionar que en los últimos meses se vieron algunos negocios no solo del mercado si no de la ciudad afectados por grupos armados que realizaban disparos por las noches a las fachadas de los negocios como señal de advertencia por lo que algunos decidieron cerrar sus puertas mientras que otros más se vieron afectados por la pandemia del Coronavirus.