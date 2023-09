Atiende Centro Estatal de Cuidados Críticos a joven lesionado por uso indebido de pirotecnia

Salamanca, Gto.- El pasado fin de semana, un joven de 17 años resultó con quemaduras a consecuencia de pirotecnia que mantenía guardada en la bolsa de un pantalón, tras ser estabilizado en el Centro Estatal de Cuidados Críticos de Salamanca, fue trasladado al Hospital General de León para una intervención quirúrgica, por lo que el Sistema de Salud de Guanajuato realizó un exhorto a prevenir accidentes por el uso de pirotecnia.

De acuerdo a la información proporcionada, la pirotecnia la tenía guardada en la bolsa del pantalón y al contacto con otro juego pirotécnico le quemó y desprendió un fragmento de mano y de muslo en la pierna.

Ante ello, Daniel Díaz Martínez, Secretario de Salud indicó que la pirotecnia no es un juguete para niños pues la manipulación de esta puede desencadenar desde quemaduras graves hasta finales mortales, por lo que hizo un llamado a los guanajuatenses a evitar que los niños la manipulen, debido a que la mayoría de todos los accidentes son prevenibles y ocurren por descuido de los padres y /o exceso de confianza.

En este sentido se explicó que, es importante evitar que los menores manipulen cohetes y en ninguna circunstancia portarlos en las bolsas de los pantalones porque se pueden prender y causar quemaduras en varias partes del cuerpo, por lo que se emiten las siguientes recomendaciones: los niños nunca deben manipularla, debe manejarse en lugares abiertos, lejos de edificios, no guardarla en los bolsillos, no arrojarla contra muros, cajas de luz o de gas, mantenerse en el piso; nunca en las manos ni dentro de botellas o latas, cuando un producto no explota no debe tocarse, aunque la mecha parezca apagada, no dejar los artículos al sol o próximos a fuentes de calor.

Durante el primer semestre de 2023, se registraron 80 pacientes; el 60% de ellos, población pediátrica (niños menores de 18 años).

En este contexto, se informó que de entre septiembre y diciembre se incrementan los casos de accidentes causados por el uso de la pirotecnia, hasta en un 35% en grados muy severos; en donde los más afectados son los niños de edades entre 5 y 10 años, así como adultos de 25 a 30; sin excluir que cualquier grupo de edad en determinado momento se expone y pueden sufrir un accidente.