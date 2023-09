Buscan prevenir venta ilegal de pirotecnia en el Tomasa Esteves

Salamanca, Gto. A través de los operativos de Protección Civil, se supervisan comercios del mercado Tomasa Esteves para evitar la venta clandestina de pirotecnia y con ello posibles riesgos para los comerciantes y usuarios de la central de abastos.

Solamente se tienen tres puntos de ventas establecidos

“Estamos checando a través de los operativos en los lugares de venta permitida y clandestina en compañía de policía y Fiscalización en caso de detectar venta clandestina de igual damos información a la ciudadanía sobre el riesgo que hay en la pirotecnia; principalmente hemos detectado en el mercado y sus alrededores”, comentó Dinorath Lastiri, titular de Protección Civil.

La funcionaria destacó que está venta llevada a cabo en estas centrales de abastos se encuentra disfrazada a través de otro negocio, teniendo cubierta la pirotecnia de manera no autorizada.

Con estos operativos se pretende evitar que se presenten accidentes relacionados con la pirotecnia

“Esto es una fuente de trabajo, es clandestino, algo ilegal no es que no queramos que tengan un trabajo, pero no de esta manera y no expongan a la gente y a los que están alrededor de dónde tienen está pirotecnia”, comentó.

Asimismo dio a conocer que en la ciudad se cuenta solamente con tres puntos establecidos para la venta legal de pólvora al público en general.

“Tenemos tres puntos autorizados para la venta de pirotecnia, uno por el libramiento enfrente y más delante de una plaza comercial y otro sobre el camino a la comunidad de La Ordeña. A ellos les hemos hablado sobre el uso de extintores así como también les hemos pedido a ellos que les creen conciencia hacia sus consumidores a tener cuidado con lo que compran”, externó.

Esto debido a que en la mayoría de las veces dejamos a los niños solos realizando la quema de pirotecnia sin saber los riesgos que implican al hacer está quema.

Hace unos meses en la entidad salmantina se presentó un hecho en donde se vio involucrado el uso de la pirotecnia, en donde a través de una peregrinación dos menores de edad sufrieron quemaduras de consideración mismas que le quitaron la vida.