Programa Mundial de Alimentos gana el Premio Nobel de la Paz

Uno de los Premios Nobel más esperados es el de la Paz, el cual fue otorgado este viernes al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU que lucha contra el hambre en el mundo.

El Comité Nobel en Oslo, justificó que su decisión se debe a que actualmente, la necesidad de soluciones multilaterales a problemas mayores como el hambre es "más evidente que nunca".

El PMA recibe este galardón por "sus esfuerzos en la lucha contra el hambre, su contribución para mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por los conflictos y por haber impulsado los esfuerzos para no convertir el hambre en un arma de guerra", declaró la presidenta del Comité Nobel, Berit Reiss-Andersen.

“Hunger is used as a weapon.”



Immediately following the announcement of this year's Nobel Peace Prize, awarded to @WFP, Berit Reiss-Andersen, Chair of the Norwegian Nobel Committee, was interviewed by freelance journalist Stig Arild Pettersen about the decision.#NobelPrize pic.twitter.com/1diTyjiC39 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020

Es el duodécimo Nobel de la Paz concedido a una organización o personalidad de la ONU o vinculada con Naciones Unidas.

El PMA fue fundado en 1961, tiene su sede en Roma y se financia únicamente por donaciones voluntarias.

El organismo asegura que distribuyó el año pasado 15 mil millones de raciones de comida y asistió a 97 millones de personas en 88 países.

Las cifras pueden parecer enormes, pero solo representan una parte muy pequeña de las necesidades del mundo.

El PMA se autodefine como "la mayor organización humanitaria" en un mundo donde 690 millones de personas, es decir una de cada 11, sufrían en 2019 de manera crónica la falta de alimentos. Cifras que sin duda han empeorado este año debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

En total, 211 individuos y 107 organizaciones eran candidatos al Nobel de la Paz este año.

It's hard to make @WFPChief speechless, but it's how we're all feeling right now! Thank you @NobelPrize for this recognition of our work and for this incredible honour. #NobelPeacePrize https://t.co/W7tvPqOJzM — World Food Programme (@WFP) October 9, 2020

El premio, que consiste en una medalla de oro, un diploma y diez millones de coronas suecas (cerca de 1.1 millones de dólares, 950 mil euros) será entregado formalmente el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de su fundador, el empresario y filántropo sueco Alfred Nobel (1833-1896), si las condiciones sanitarias lo permiten.

El año pasado, el premio fue adjudicado al primer ministro etíope Abiy Ahmed, por sus esfuerzos de acercamiento con el exhermano enemigo, Eritrea.

PMA agradece galardón

La "paz y la erradicación del hambre son indisolubles", afirmó este viernes en Twitter el Programa Mundial de Alimentos (PMA), tras haber sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz.

"Es una poderosa manera de decirle al mundo que la paz y la erradicación del hambre son indisolubles", escribió la organización de Naciones Unidas, cuya sede central se encuentra en Roma.

Watch the very moment the 2020 Nobel Peace Prize was announced.



Presented by Berit Reiss-Andersen, Chair of the Norwegian Nobel Committee.



See the full announcement: https://t.co/xcZrqV2Gvf#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uw7nqakZeb — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020

El director de la entidad, David Beasley, aseguró emocionado que se siente "profundamente honrado" por el premio con el que se reconoce la labor de la agencia de la ONU contra el hambre en el mundo.

"Es un formidable reconocimiento al compromiso de la familia del PMA, que cada día trabaja para erradicar el hambre en más de 80 países", escribió en Twitter, admitiendo que se quedó "sin palabras" por la emoción.

Recibir el prestigioso galardón es un "momento de orgullo", reaccionó por su parte un portavoz del PMA pocos segundos después del anuncio del Comité Nobel noruego.

"Parte de la belleza de las actividades del PMA se debe a que no solo aportamos alimento para hoy y mañana, sino que también le damos a la gente los conocimientos necesarios para satisfacer sus necesidades en los días de después", declaró a los medios Tomson Phiri justo después de haber descubierto, en directo, que su organización había sido galardonada.

"Con el Nobel de la Paz se reconocen los esfuerzos hechos por la organización en el mundo entero", subrayó Phiri, quien resaltó que la organización siguió trabajando pese a la pandemia de coronavirus que obligó a la mayoría de los aviones a permanecer a tierra.

"El problema de la desnutrición aguda no es un asunto solo de comida. En los países en conflicto (...) se necesita también la paz, la estabilidad. Todo resulta menos grave si hay paz", recalcó tras citar algunos países donde la entidad opera, entre ellos Sudán del Sur, Yemen, Siria y Afganistán.

¡Salva las frutas! 🍌🍎🍍🍊🥝🍓#StopDesperdicio es un movimiento global lanzado por WFP con el objetivo de llamar la atención hacia el problema del desperdicio de alimentos y promover soluciones simples que todos podemos hacer para prevenirlo.

¿Qué otras ideas se te ocurren? pic.twitter.com/ml294rlufb — WFP Español (@WFP_es) October 8, 2020

"Nosotros estamos en zonas de conflicto, estamos presentes en zonas donde no hay conflictos, en los países en vía de desarrollo, ayudamos a muchos gobiernos a elaborar políticas nacionales, trabajamos en los sectores donde se necesita", precisó.

La agencia de Naciones Unidas está considerada líder en la lucha contra el hambre en el mundo por su ayuda, sobre todo durante las emergencias.