Macron anuncia coalición para enviar municiones a Ucrania y no descarta desplegar tropas

Emmanuel Macron, presidente francés, anunció este lunes una serie de medidas para reforzar el apoyo de las potencias occidentales a Ucrania y no descartó el envío de tropas aliadas a la exrepública soviética para derrotar a Rusia.

Macron recibió en París a una veintena de dirigentes europeos y anunció la creación de una coalición para suministrar "misiles y bombas de medio y largo alcance" a Ucrania.

"Estamos convencidos que la derrota de Rusia es indispensable para la seguridad y la estabilidad en Europa", dijo el mandatario francés, quien advirtió que las posiciones de Moscú se estaban "fortaleciendo" en el frente y a nivel interno.



Macron reconoció que no existe consenso sobre el envío de tropas, pero agregó que "no hay que descartar nada". "Haremos todo lo necesario para garantizar que Rusia no gane esta guerra", declaró.



El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, negó que se hubiera hablado de esta cuestión, pero su par eslovaco, Robert Fico, señaló que algunos miembros de la OTAN y la Unión Europea sopesaban la iniciativa.



"Mucha gente que hoy dice 'nunca jamás', son quienes decían 'nunca tanques, nunca aviones, nunca misiles de largo alcance' hace dos años" cuando empezó la invasión, dijo Macron.



Donde sí hubo "amplio consenso" es en la necesidad de "hacer más y más rápido" para ayudar a Ucrania, que reclama incesantemente envíos rápidos de municiones para poder contener el embate ruso.



La victoria o la derrota de Kiev "depende de ustedes", les había dicho el domingo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que participó en la reunión por videoconferencia.

Fortalecimiento de Rusia

En el encuentro participaron destacados dirigentes europeos como el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz; el presidente polaco, Andrzej Duda, o el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.



De los casi treinta países participantes, la gran mayoría eran europeos, salvo Canadá y Estados Unidos que enviaron también representantes de nivel ministerial al encuentro.

Al abrir la conferencia en el Palacio del Elíseo, Macron instó a los aliados a impulsar el apoyo a Kiev que acaba de entrar en su tercer año de guerra.



"Hemos visto un fortalecimiento de la parte rusa, especialmente en los últimos años", aseguró.



En su opinión, esto se manifestó en la muerte en prisión del principal opositor de Vladimir Putin, Alexéi Navalni, el 16 de febrero, pero también en el frente, donde Moscú planea "nuevos ataques".



La conferencia muestra la voluntad de Macron de presentarse como adalid europeo de la causa ucraniana entre temores de un declive del apoyo estadounidense, especialmente ante la posibilidad de un regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.



En una entrevista a la CNN, Zelenski acusó al favorito de las primarias republicanas de ponerse "del lado de Putin" y advirtió que millones de ucranianos pueden morir si el Congreso estadounidense no autoriza un nuevo paquete de ayuda a Kiev.

Riesgo de derrota ucraniana

Los responsables occidentales reconocen el riesgo de que Rusia se imponga en el conflicto en 2024, cuando Ucrania se quede sin armas ni municiones.



Después de la fallida contraofensiva lanzada el pasado verano boreal, las tropas ucranianas se encuentran comprometidas en el frente y han cedido importantes posiciones a las fuerzas rusas.



A mediados de febrero, el ejército ucraniano se retiró de Avdiivka, en el frente oriental, en la mayor victoria de Rusia desde la toma de Bajmut en mayo de 2023.

El lunes anunció también su retirada del cercano pueblo de Lastochkyne para "organizar la defensa" ante la ofensiva rusa, que se ha revigorizado a costa de importantes pérdidas humanas.



En paralelo a la conferencia de París, Zelenski reprochó a la Unión Europea que solo había suministrado un 30% del millón de proyectiles de artillería que les había prometido.

"Está claro que no teníamos este millón" de municiones, declaró Macron, que admitió "un compromiso imprudente".



Ante este panorama, varios países europeos, entre ellos Francia, ven con buenos ojos una propuesta lanzada por la República Checa para que la UE compre fuera del bloque municiones para enviar a Ucrania.