Juez amenza a Trump con encarcelarlo por desacato de orden mordaza

El juez encargado del juicio penal contra el expresidente Donald Trump volvió a multar este lunes al político con mil dólares por desacato a la 'orden mordaza' y le dijo que estas multas no están funcionando y que considera la posibilidad de encarcelarlo.



"Lo último que quiero hacer es meterlo en la cárcel", señaló el juez Juan M. Merchán a Trump y actual candidato republicano a las elecciones presidenciales del próximo noviembre y agregó: "Pero al final del día tengo un trabajo que hacer".



No obstante, el juez indicó a Trump que su continua violación de su 'orden mordaza', que le prohíbe pronunciarse públicamente contra testigos, fiscales y miembros del jurado, es un “ataque directo al estado de Derecho” y que no puede permitir que esto continúe.

Esta es la segunda vez en dos semanas que el juez declaró al expresidente culpable de desacato.



La semana pasada, Merchán multó al magnate con 9 mil dólares al determinar que Trump había violado la 'orden mordaza' al hacer varias declaraciones públicas en su red social, Truth Social, y en el sitio web de su campaña en las que atacó a los testigos que participan en el juicio.



El republicano enfrenta 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales en primer grado para encubrir durante la campaña de 2016 una relación sexual extramatrimonial con la actriz porno Stormy Daniels.



Trump ha repetido en varias ocasiones que es inocente y que este juicio es una caza de brujas.

Esta es la cuarta semana del juicio y hoy se sube al estrado Jeffrey McConney, que trabajó como contable corporativo en la Organización Trump y, según los fiscales, ayudó a organizar el reembolso de un pago de 130 mil dólares a Daniels.