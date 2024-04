Israel responderá al ataque con misiles y drones de Irán

Israel responderá al ataque del fin de semana de Irán con misiles y aviones no tripulados contra su territorio, declaró el lunes el jefe del Estado Mayor.

"Este lanzamiento de tantos misiles, misiles de crucero y aviones no tripulados contra territorio israelí será respondido", declaró el jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, desde la base aérea de Nevatim, en el sur de Israel, que sufrió algunos daños en la ofensiva.

El ataque de Teherán fue una respuesta a la muerte de siete oficiales iraníes en un ataque contra el complejo de la embajada de Irán en Damasco el 1 de abril.

De momento, las autoridades israelíes no han anunciado qué medidas tomarán tras el ataque iraní, aunque medios locales informan de que el Gabinete de Guerra, que se reunió este lunes y tiene planeado reunirse también mañana, martes, quiere dar una respuesta contundente.



Según el canal 12 de noticias israelí, las autoridades no quieren poner en marcha una guerra regional, y su principal aliado militar, Estados Unidos, ya ha avisado de que no apoyará una respuesta militar.