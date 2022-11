Conversaciones sobre Venezuela en París terminan sin fecha para retomar proceso en México

Enviados del gobierno y de la oposición de Venezuela se reunieron este viernes en el Foro de París sobre la Paz, pero sin lograr anunciar una fecha para la reanudación de las negociaciones en México pese a la presión internacional.

"Estamos en avances, vamos bien. Pensamos que este evento (...) ha permitido ayudar y acompañar a ese esfuerzo de reanudación del diálogo", aseguró a la AFP Jorge Rodríguez, el enviado del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Lee también: #Data | Latinoamérica se hace menos democrática

"Ojalá podamos brindarles pronto buenas noticias" sobre la reanudación de las negociaciones, indicó por su parte a la prensa el representante de la oposición, Gerardo Blyde, asegurando que existe la "voluntad de ambas partes".

Day 1 - #PPF22 ➡️ Review of the day's highlights ! 🕊️ See you tomorrow to discover innovative solutions and insighfull discussions that will make our world more peacefull and cooperative #PPF2022 pic.twitter.com/lTkGTnjJKJ — Paris Peace Forum (@ParisPeaceForum) November 11, 2022

Antes de su encuentro a dos bandas, en presencia de representantes de Noruega, Francia y México, ambos se reunieron con el presidente francés, Emmanuel Macron, el colombiano, Gustavo Petro, y el argentino, Alberto Fernández.

Los mandatarios llamaron a ambos a reanudar la negociación, "como la única vía" para resolver la crisis en el país latinoamericano, y se comprometieron a apoyarlo, según una declaración conjunta.

El oficialismo y la oposición emprendieron negociaciones en México en agosto de 2021 tras fallidas iniciativas en 2018 en República Dominicana y 2019 en Barbados.

El presidente venezolano las congeló dos meses después por la extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab, próximo al gobierno, enjuiciado por lavado de dinero y cuya liberación sigue pidiendo Caracas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Pero en los últimos días se especulaba con una reanudación. Las discusiones en el Foro de París sobre la Paz buscaban precisamente impulsar dicha reanudación.