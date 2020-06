Rechazan gobernadores semáforo federal; es unilateral, afirman

IRAPUATO, Gto.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se convirtió en el nuevo integrante del frente de mandatarios estatales que se oponen a varias de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno federal, quienes entregarán la próxima semana una carta con ocho puntos al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que, entre otras cosas, destaca el rechazo de estas entidades al semáforo federal epidemiológico para el regreso a las actividades.

Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, fue el encargado de presentar el posicionamiento de los acuerdos tomados en la reunión que los gobernadores de este frente sostuvieron el viernes en Tequila, Jalisco, y explicó que los pocos diálogos virtuales que han tenido con funcionarios del Gobierno federal “no han sido útiles”.

“No han tenido ninguna utilidad, porque no están autorizados para tomar decisiones y sólo han servido para anunciar lineamiento y decisiones unilaterales ya tomadas, lo que da evidencia de que no hay o no existe un mecanismo real de coordinación para atender la epidemia”, afirmó.

Silvano Aureoles también criticó al vocero de la Secretaría de Salud federal, Hugo López-Gatell, pues –dijo- han sido varias las imprecisiones en la que ha caído, lo cual ha obligado que la ciudadanía se confunda.

“Hasta hoy los gobernadores hemos atendido solos esta emergencia sanitaria, con nuestras capacidades y recursos, que sin duda son insuficientes para el tamaño de ese fin”, dijo Silvano Aureoles.

Por esta situación, los gobernadores de este frente compuesto por Nuevo León, Durango, Michoacán, Jalisco, Colima, Tamaulipas, Coahuila y la reciente integración de Guanajuato.

“Seguimos regulándonos por semáforos locales en esta estrategia que hemos denominado Nueva Convivencia Social”, pues aseguró que son 35 millones de habitantes los que viven en estas entidades y “no vamos a permitir que nuestra gente se muera, sin haber hecho todo lo que esté a nuestro alcance para evitarlo”.

Acuerdan agenda común de salud

Durante su intervención, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, expuso que entre los ocho puntos que acordaron como agenda de salud a implementar está el rechazo al semáforo “construido de manera unilateral”, pues explicó que se había acordado que sería definido en consenso con todos los gobernadores y por segunda ocasión no se ha cumplido esto.

El segundo punto es que cada estado tendrá su semáforo y será el que esté vigente; tercero, todos los estados deberán actuarán de manera cautelosa, pues se está en el pico más alto de contagios; cuatro, continuarán con sus estrategias estatales para la reapertura gradual de la economía; quinto, hacer cumplir los protocolos sanitarios para evitar contagios; sexto, reforzar el modelo de aplicación de pruebas en los ocho estados, así como la realización de una mesa jurídica para la realización del marco legal de la nueva realidad, donde se establecería la obligación a la empresas de hacer pruebas.

También, como séptimo punto fue acordado establecer los criterios de reversibilidad, para que en caso de ser necesario volver a disminuir la movilidad y regresar al confinamiento social, mientras que el último punto acordado fue exhortar a la participación ciudadana, pues sin el apoyo de ésta no se podrá lograr los objetivos trazados para hacer frente a la pandemia