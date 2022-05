Madres marchan en todo el país en busca de justicia por desapariciones

Este 10 de mayo, se festeja en México el Día de la Madre, sin embargo, hay muchas mamás que aseguran no hay nada que festejar, pues muchas han sufrido de las desapariciones de hijos y familiares en toda la república mexicana.

En Coahuila, colectivas marchan por justicia

Familiares de personas desaparecidas marcharon desde diferentes puntos de Torreón, Coahuila. Desde las 10:00 horas partieron desde el Bosque Venustiano Carranza y la Alameda Zaragoza.

Te puede interesar: Madres buscan restos de sus hijos entre el lodo de la laguna de Sinaloa

Lucy López Castruita, presidenta en Coahuila del Colectivo ´Voz que clama justicia por personas desaparecidas´, dijo que el objetivo es visibilizar la situación por la que están pasando al no saber dónde ni cómo está algún familiar.

“Y que la sociedad se nos una a este reclamo. Decirles que no esperen a que tengan un desaparecido para andar aquí con nosotros, además que nos tengan paciencia cuando vean que cruzamos las calles y paramos un poquito el tráfico. No se molesten, sean más considerados con nosotros y sean solidarios”.

En el marco del Día de las Madres, familiares de personas desaparecidas marcharon desde diferentes puntos de Torreón hacia la explanada de la Plaza Mayor para exigir a las autoridades avances en las investigaciones ⚠



📲 Antonio Meléndez

👉 https://t.co/9XKVAMVA9e pic.twitter.com/1pDzYK3OjS — El Sol de La Laguna (@ElSoldeLaLaguna) May 10, 2022

En ese contexto, manifestó que “muchos” de los desaparecidos eran jóvenes productivos, con proyectos de vida, estudiantes y profesionistas, pero estuvieron en el lugar y momento equivocado.

“Mucha gente piensa que les pasó eso porque andaban mal, pero no. Y si andaban mal, aun así, no había necesidad de desaparecerlos. Para eso está la justicia”.

Algunos de las organizaciones que participaron son: BÚSCAME, Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos, FUUNDEC y RENADES, además de ´Voz que clama justicia por personas desaparecidas´.

Apuntó que los reportes de desaparecidos se siguen incrementando y en la mayoría hay impunidad e injusticia: “Y desde que inició como Presidente, Andrés Manuel López Obrador no nos ha atendido, solo cuando era candidato”.

Madres con hijos desaparecidos marchan en SLP

Madres salieron a las calles en su día para exigir la búsqueda y localización de sus hijos e hijas que se encuentran en calidad de desaparecidos, algunos de ellos, desde hace más de 10 años.

Sociedad Se estrella aeronave de la Marina en aeropuerto de Los Mochis, Sinaloa; hay dos heridos

Bajo la consigna: “¡No me rendiré, no me cansaré, no descansaré hasta verte otra vez!", mujeres integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, que decidieron no esperar a que las autoridades se determinen a hacer su trabajo y salieron a buscar a sus hijos e hijas con carteles, lonas, picos y palas.

La madre de Calep Maldonado Monsiváis, la de Alan Michel Martínez Vargas, y la hermana de Jorge Rodríguez Ortiz, tres de los cuatro jóvenes potosinos que desaparecieron en julio de 2021 en Jalisco, cuando iban en trayecto a su trabajo; la madre de Alan calificó éste como “el peor 10 de mayo”, pues no pudo celebrarlo con su hijo.

Las mujeres reprocharon que a nueve meses y medio, la Fiscalía de Jalisco no les da avances en la investigación y la Fiscalía de San Luis se deslinda con el argumento de que los hechos ocurrieron en otro estado.

Edith Pérez, líder del colectivo, lamentó que cada vez que llega un nuevo fiscal, tienen que enseñarle cómo buscar a las personas desaparecidas, y que éstos las ignoran “porque piensan que estamos locas, sí estamos locas porque nos arrebataron lo más preciado, sí estamos locas porque gritamos, porque lloramos, porque estamos encabronadas, estamos enojadas todo el pinche día porque ellos no están, porque en nuestra mesa no están, porque nos hace falta el abrazo de ellos y porque no sabemos vivir sin ellos”.

Reconoció que hay momentos en donde la fuerza se derrumba y se pierden las ganas de vivir, “pero tenemos que seguir con vida, tenemos que seguir fuertes porque no deben quedarse donde están, tenemos que ir por ellos” y de ser necesario, “recogerlos de las entrañas de la tierra así como salieron de nuestras entrañas”.

En NL, madres de desaparecidos van a fiscalía

En Nuevo León, madres de personas desaparecidas no tuvieron nada que celebrar y solamente acudieron a una protesta ante el edificio de la Fiscalía General de Justicia.

“Nada que celebrar, no tenemos a nuestros hijos y no sabemos nada de ellos”.

Integrantes de diversos colectivos y organizaciones como Amores A.C y CADHAC, entre otras, portaron mantas y pancartas con las fotografías de sus desaparecidos y reiteraron la exigencia de que se aceleren las investigaciones por parte de las autoridades, y que se encuentren a sus hijos, muchos de ellos que ya no volvieron hace años.

Dijeron que el dolor de madre es lo que les mantiene en la lucha por encontrar a su s hijos, y subrayaron que seguirán en su búsqueda, en tanto lamentaron que muchas madres y padres hayan ya fallecido sin haber encontrado a su familiar.

Foto: David Casas | Enviado

Eleazar Héctor Alonso Longoria, de 25 años desaparición en el municipio de Salinas Victoria, hace siete años, y desde entonces su madre, María valentina Longoria Espinosa lo busca y peregrina entre las dependencias y la burocracia. “Voy a la autoridad y no me dicen nada, solamente que están trabajando, pero no hay nada, siempre me dicen lo mismo”, añade.

Por su parte, la activista y fundadora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C (Cadhac), hermana Consuelo Morelos, considera que mientras no exista la impunidad no habrá respuesta positiva ni solución a la situación que se vive.

Dijo que se avanzó un poco, pero falta mucho más, pidió el esfuerzo de las autoridades y que se destine las herramientas tecnológicas y los recursos económicos para la búsqueda de los desaparecidos.

“Mientras no se mande un mensaje de que habrá una investigación seria, que nos lleve a la verdad no pasará nada y habrá más desapariciones y feminicidios”.

Marchan en Guanajuato por desaparecidos

Alrededor de 30 familias de personas desaparecidas, se dieron cita en Salamanca, Guanajuato, para participar en la marcha pacífica organizada por el Colectivo de Búsqueda, Salamanca Unido Buscando Desaparecidos, cuyo objetivo es visibilizar el tema de la desaparición forzada en el municipio.

En ese sentido, la representante del Colectivo de Salamanca, Alma Lilia Tapia, señaló que actualmente cuentan con un registro de 64 hombres y 8 mujeres desaparecidas en el colectivo y a los que también se sumarán alrededor de 12 familias más, cuatro de ellas originarias del municipio de Valle de Santiago.

Este 10 de mayo, es un día muy triste porque me falta un hijo

“Esta marcha es un ejercicio Social, para ver la reacción de la gente en nuestro día y ante el tema de los desaparecidos (…) Nosotras como madres de personas desaparecidas no festejamos estas fechas nos duelen desde uno o dos día antes, veo también en mis compañeros que compartimos ese mismo sentimiento, sobretodo en estas fechas”, explicó.

“Este 10 de mayo, es un día muy triste porque me falta un hijo, no me da miedo participar en las marchas ni acudir a las pesquisas en campo, mi corazón de madre me dice que este año encontrare a mi hijo, y eso es lo que más quiero”, manifestó Martha Alfaro, quien busca a su hijo Julio César Alfaro Vega, desaparecido desde el pasado 25 de enero 2020.

No tenemos nada que festejar: afirman colectivos de BCS

Listones, lonas, fotografías de hombres y mujeres no localizadas en el Baja California Sur, fueron plasmados en la explanada de gobierno, con lágrimas en los ojos, pero firmes y fuertes para seguir buscando a sus tesoros, madres rastreadoras señalaron que no tienen nada que festejar, su felicidad les fue arrancada el día en que sus hijos no regresaron a casa.

Sociedad Día de la Madres: ¿cuál es su origen y por qué en México se festeja el 10 de mayo?

“Es una fecha que deberíamos de estar conmemorando, tenemos también a nuestras madres que merecen ser festejadas, pero nosotros como madres tenemos un gran dolor porque tenemos la ausencia de nuestros hijos, creemos que no tenemos nada que festejar como 10 de mayo, nuestros hijos están presentes no solamente hoy, todos los días de nuestra vida desde que quedaron marcados por la desaparición, estamos muertas en vida”.

“Nos falta ese miembro de nuestra familia, nos falta el hijo travieso, el hermano, a algunas el padre, es día de las madres pero nuestro sentir es diario, es un gran dolor que tenemos, pero la empatía que existe entre las mismas madres de familia la convertimos en la fortaleza para seguir de pie porque si no los buscamos nosotras no los busca nadie, a nosotros no nos importan las inclemencias del clima, el sol, calor, frío y lluvia, estamos de pie por ellos, por el amor que les tenemos es lo que nos fortalece para seguir adelante”.

Madres rastreadoras se dieron cita en la explanada del palacio de gobierno del estado para hacerle ver a las autoridades y a la misma sociedad sudcaliforniana que les faltan sus hijos e hijas.

Hay quienes destacan que tienen años buscando a hijos y no han logrado dar con su paradero, existe hartazgo y coraje ante el poco seguimiento que se les da a las carpetas de investigación de personas desaparecidas, muchas de ellas en blanco, sin avance, sin datos, sin una pista de su paradero.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Es una burla lo que hacen con nosotras, así lo siento yo y lo digo a nombre de mis compañeras también porque nuestras carpetas de investigación están en blanco, ¿cómo es posible que 3 largos años de caminar y encontremos que no hay ni tan siquiera una pista? ¿qué estuvieron haciendo las autoridades durante todos estos 3 años hemos estado nosotros buscando? No tenemos nada, no hay investigación, no hay seguimiento, no hay nada”.

Con información de El Sol de la Laguna, El Sol de San Luis, El Sol de Salamanca, El Sudcaliforniano, El Sol de Tampico